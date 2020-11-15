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«Нижний Новгород» продолжает удерживать лидерство. Итоги 22-го тура ФНЛ

сегодня, 18:52

Закончились все матчи 22-го тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Базелюк Константин 24

«Томь» — «Чертаново» 1:2
Голы: Андреев Иван 20 — Завезён Юрий 26, Молтенинов Илья 78 (пенальти)

«Иртыш» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Сапета Александр 74

«Шинник» — «Акрон» 1:3
Голы: Самодин Сергей 30 — Квеквескири Даур 6, Газданов Артур 45+1, Жестоков Максим 66

«Крылья Советов» — «Велес» 2:1
Голы: Голенков Егор 81, Сергеев Иван 87 — Алиев Саид 76

«Нефтехимик» — «Оренбург» 1:2
Голы: Уридия Мераби 59 — Прудников Николай 81, Прудников Николай 87

«Волгарь» — «Балтика» 0:0

«Алания» — «Чайка» 1:1
Голы: Хабалов Алан 16 — Умаев Идрис 75

«Динамо» — «Енисей» 0:0

«Факел» — «Краснодар-2» 6:2
Голы: Пейчинович Неманья 23, Максимов Максим 37, Максимов Максим 53, Никитин Андрей 62, Петрусев Михаил 80, Дмитриев Олег 89 (пенальти) — Кутовой Максим 33, Литвинов Вячеслав 86

«Торпедо» — «Спартак-2» 1:0
Гол: Рязанцев Александр 33

«Нижний Новгород» продолжает удерживать лидерство. Итоги 22-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Специалист Зенита
Специалист Зенита
сегодня в 20:03
Хорошая таблица, ждем Нижний Новгород и Оренбург в РПЛ однозначно, вместо уфы и химок
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:57
боюсь опять руководство не допустит движения))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:55
стадион на уровне)) пора в вышку а там посмотрим на сколько они натамбовят))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:29
Торпедо не отстаёт! Игнашевич вперёд!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 19:15
Если ничего не случится, то Роберт Евдокимов снова будет тренером в РПЛ, только уже с другой командой....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:14
Очень похоже, что четверка претендентов на выход в РПЛ и стыковые матчи определилась. Эти команды поочередно лидируют, но вот кто окажется на финише первым и вторым, предсказать очень трудно. Только весна даст точный ответ. Эти команды стабильно набирают очки и потихоньку отрываются от преследователей. Вся четверка уже "гостила" в РПЛ, так что желание у всех вернуться огромное.
С интересом следим за баталиями ФНЛ.
Всем здоровья.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:05
Будущий приемник Мусаева прямо феерит, К2 меньше 4 отказывается заглатывать! Ну хренли, свой ведь парень, ничего страшного))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:58
Какой же Томь безпонтовый
Брулин
Брулин
сегодня в 18:54, ред.
А потом некому играть в РПЛ! Так зачем выходить туда если без госденег команды не будет
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