«Нижний Новгород» продолжает удерживать лидерство. Итоги 22-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 22-го тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Базелюк Константин 24
«Томь» — «Чертаново» 1:2
Голы: Андреев Иван 20 — Завезён Юрий 26, Молтенинов Илья 78 (пенальти)
«Иртыш» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Сапета Александр 74
«Шинник» — «Акрон» 1:3
Голы: Самодин Сергей 30 — Квеквескири Даур 6, Газданов Артур 45+1, Жестоков Максим 66
«Крылья Советов» — «Велес» 2:1
Голы: Голенков Егор 81, Сергеев Иван 87 — Алиев Саид 76
«Нефтехимик» — «Оренбург» 1:2
Голы: Уридия Мераби 59 — Прудников Николай 81, Прудников Николай 87
«Волгарь» — «Балтика» 0:0
«Алания» — «Чайка» 1:1
Голы: Хабалов Алан 16 — Умаев Идрис 75
«Динамо» — «Енисей» 0:0
«Факел» — «Краснодар-2» 6:2
Голы: Пейчинович Неманья 23, Максимов Максим 37, Максимов Максим 53, Никитин Андрей 62, Петрусев Михаил 80, Дмитриев Олег 89 (пенальти) — Кутовой Максим 33, Литвинов Вячеслав 86
«Торпедо» — «Спартак-2» 1:0
Гол: Рязанцев Александр 33
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
С интересом следим за баталиями ФНЛ.
Всем здоровья.
С интересом следим за баталиями ФНЛ.
Всем здоровья.