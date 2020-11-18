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Тихонов: «Руководство „Астаны“ связалось буквально накануне моего 50-летия»

18 ноября 2020, 11:13

Российский тренер Андрей Тихонов рассказал о своем решении возглавить казахстанский клуб «Астана».

Со мной связалось руководство «Астаны» буквально накануне моего 50-летия. Сказали, что видят меня главным тренером, но решение нужно принимать очень быстро. Спросил, с чем связана такая спешка, ответили, что в команде есть определенные проблемы, в срочном порядке ищут тренера. Объяснили, что много сборников, не было хорошего тренировочного процесса, поэтому я понимал масштаб проблем.

Когда приехал в клуб, увидел, что много травмированных и не было стабильной системы тренировок, поэтому нельзя говорить о хорошем функциональном состоянии команды на тот момент. Первые четыре дня мы потратили на то, чтобы привести команду в более или менее приемлемое физическое состояние. У команды есть хорошие и качественные футболисты, по итогу мы расставили игроков по их позициям, потому что если умный футболист понимает, что от него хочет тренер, он даст нужный результат. Однако повторюсь, что ресурса у нас на тот момент не было.

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Gahi
Gahi
18 ноября в 11:27
Юбилей со звонком что может быть лучшим в 50. Удачи
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