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Агент: «Головин совсем скоро должен начать тренироваться в общей группе»

сегодня, 13:06

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал о процессе восстановления игрока после травмы.

Когда ждать на поле? Точно никто пока не может сказать. Но совсем скоро он должен начать тренироваться в общей группе. По календарю сейчас пауза на сборные, а потом у «Монако» очень принципиальный матч с ПСЖ. Мы почти каждый день на связи с руководством клуба, с Олегом Петровым и самим Сашей. Определенно можно сказать, что играть он будет, когда полностью восстановится и будет готов на 100%. Ускорить процесс здесь никак нельзя.

Взаимопонимание с тренером? Конечно, у каждого тренера свои требования, есть особенности. Кто-то делает акцент на тактике, кто-то на физике и так далее. Но важно то, что ни с кем никаких проблем у Саши не было. Он находил взаимопонимание со всеми. А относительно травм можно сказать, что от них не застрахован никто. Это часть футбола.

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