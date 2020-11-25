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Никифоров: «„Краснодар“ хватило от силы на полчаса»

сегодня, 12:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Бывший российский футболист Юрий Никифоров прокомментировал поражение «Краснодара» от «Севильи» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Чтобы брать очки в Лиге чемпионов, недостаточно играть всего 30 минут. И неважно, кто твой соперник. В таком турнире нужно выжимать из себя максимум в каждом матче. А «Краснодар» хватило от силы на полчаса. Во втором тайме с выходом Вандерсона возросла скорость, началось давление на ворота «Севильи», появились моменты. Удалось сравнять счет. Но минуте на 75-й запал почему-то иссяк. А что было до перерыва?

«Севилья» владела мячом больше 60 процентов времени. «Краснодару» это несвойственно, да он и не умеет играть в такой футбол. Наоборот, его стихия — позиционная атака. Еще мне не понравилось, как футболисты «Краснодара» возвращались назад при потере мяча. Кстати, то же самое происходит и в РПЛ. Но там соперники часто не используют голевые моменты, которые создают. Из-за не самого высокого уровня мастерства.

Здесь при трех моментах у твоих ворот два мяча залетит точно. За команду Мурада Мусаева, конечно, обидно, был реальный шанс взять очко. Но «Севилья», на мой взгляд, больше хотела победить. И добилась этого. Хотя выдающийся футбол не показала.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 13:09
Создается впечатление что для наших клубов игры ЛЧ и ЛЕ это отбытие какого то названия за совершенный поступок
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:01
Играть стали на любительском уровне так и зарплату надо платить любительскую.
alex074
alex074
сегодня в 12:45
Да просто деньги Галицкого улетают в трубу...Я бы, на его месте, уже задумался, а нужен ли такой футбол мне? Если да, то делал бы реформы в клубе и Академии, т.к. деньги платит баснословные, а результата ноль. И первый на выход Мусаев...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:45
Короновирус. Тренировки на удаленке такие коварные.
drug01
drug01
сегодня в 12:29
Так бывает часто
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