Никифоров: «„Краснодар“ хватило от силы на полчаса»

Бывший российский футболист прокомментировал поражение «Краснодара» от «Севильи» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Чтобы брать очки в Лиге чемпионов, недостаточно играть всего 30 минут. И неважно, кто твой соперник. В таком турнире нужно выжимать из себя максимум в каждом матче. А «Краснодар» хватило от силы на полчаса. Во втором тайме с выходом Вандерсона возросла скорость, началось давление на ворота «Севильи», появились моменты. Удалось сравнять счет. Но минуте на 75-й запал почему-то иссяк. А что было до перерыва?

«Севилья» владела мячом больше 60 процентов времени. «Краснодару» это несвойственно, да он и не умеет играть в такой футбол. Наоборот, его стихия — позиционная атака. Еще мне не понравилось, как футболисты «Краснодара» возвращались назад при потере мяча. Кстати, то же самое происходит и в РПЛ . Но там соперники часто не используют голевые моменты, которые создают. Из-за не самого высокого уровня мастерства.

Здесь при трех моментах у твоих ворот два мяча залетит точно. За команду Мурада Мусаева, конечно, обидно, был реальный шанс взять очко. Но «Севилья», на мой взгляд, больше хотела победить. И добилась этого. Хотя выдающийся футбол не показала.