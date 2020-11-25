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Игнатьев: «Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд»

сегодня, 13:02
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» (3:1).

Увы, но вчера «Зенит», представляя наш амбициозный футбол на европейской арене, занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. Команде не хватает качественных футболистов, хотя у клуба есть как хорошая финансовая база, так и развитая инфраструктура.

Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд и выступать на уровне с ведущими командами. Мы играем в медленный футбол: можно ездить на «Жигулях», а потом пересесть на «Мерседес», но ведь к этому надо долго привыкать.

Не секрет, что российский футбол по многим параметрам уступает европейскому. Мы никогда не сможем играть так, как это делают итальянцы или испанцы. Работоспособность — единственное, за счёт чего мы можем конкурировать с остальными. Но, к сожалению, не осталось и этого.

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Arelaw
Arelaw
сегодня в 14:11
Уровень российского футбола - это Лига Европы. В Лиге чемпионов нашим командам не место
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:52
Мы просто возвращаемся на свое законное место в Европах. Лимит и паспортисты-пешеходы делают свое дело.
После провальных двух сезонах подряд наша участь будет бороться за десятку. Путние игроки к нам не пойдут, им нужна ЛЧ, а не жалкая новая третьесортная лига, которую мутят специально для нас и нам подобным. Жаль наш футбол...
bacek15
bacek15
сегодня в 13:32
Ну, не только в России медленный футбол, а все страны постсоветского пространства и бывшего соцлагеря (исключая Югославию наверно).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:25
Не соглашусь с ним в плане финансовой состоятельности Зенита. Да, он богаче остальных в России, но не в Европе. В нынешней группе Боруссия и Лацио в разы богаче питерцев.
Они могут себе позволить намного более качественных игроков. Имобилле для России просто космос. Ну и про тихоходных пешеходов можно согласиться.
А зачем быстро бегать, когда можно без напряга неплохо заработать. В этом главная беда российского футбола -дорогие российские паспорта. А их теперь 17 штук в каждой команде...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 13:09, ред.
А самое печальное, что каждый год все специалисты и обыватели вокруг твердят что всё плохо, надо что-то менять, дальше так нельзя...а воз и ныне там... все эти бла-бла-бла так и остаются на уровне болтовни. Но ничего, фанаты уже привыкли....поворчат и в ту же лужу сядут. А чинуши будут дальше пилить бабло...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:05
Ага, только на Зенитовские "Жигули" потрачена сумма как на "Ламборджини Диабло".
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