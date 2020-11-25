Игнатьев: «Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» (3:1).

Увы, но вчера «Зенит», представляя наш амбициозный футбол на европейской арене, занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. Команде не хватает качественных футболистов, хотя у клуба есть как хорошая финансовая база, так и развитая инфраструктура.

Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд и выступать на уровне с ведущими командами. Мы играем в медленный футбол: можно ездить на «Жигулях», а потом пересесть на «Мерседес», но ведь к этому надо долго привыкать.

Не секрет, что российский футбол по многим параметрам уступает европейскому. Мы никогда не сможем играть так, как это делают итальянцы или испанцы. Работоспособность — единственное, за счёт чего мы можем конкурировать с остальными. Но, к сожалению, не осталось и этого.