Игнатьев: «Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» (3:1).
Увы, но вчера «Зенит», представляя наш амбициозный футбол на европейской арене, занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. Команде не хватает качественных футболистов, хотя у клуба есть как хорошая финансовая база, так и развитая инфраструктура.
Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд и выступать на уровне с ведущими командами. Мы играем в медленный футбол: можно ездить на «Жигулях», а потом пересесть на «Мерседес», но ведь к этому надо долго привыкать.
Не секрет, что российский футбол по многим параметрам уступает европейскому. Мы никогда не сможем играть так, как это делают итальянцы или испанцы. Работоспособность — единственное, за счёт чего мы можем конкурировать с остальными. Но, к сожалению, не осталось и этого.
После провальных двух сезонах подряд наша участь будет бороться за десятку. Путние игроки к нам не пойдут, им нужна ЛЧ, а не жалкая новая третьесортная лига, которую мутят специально для нас и нам подобным. Жаль наш футбол...
После провальных двух сезонах подряд наша участь будет бороться за десятку. Путние игроки к нам не пойдут, им нужна ЛЧ, а не жалкая новая третьесортная лига, которую мутят специально для нас и нам подобным. Жаль наш футбол...
Они могут себе позволить намного более качественных игроков. Имобилле для России просто космос. Ну и про тихоходных пешеходов можно согласиться.
А зачем быстро бегать, когда можно без напряга неплохо заработать. В этом главная беда российского футбола -дорогие российские паспорта. А их теперь 17 штук в каждой команде...
Они могут себе позволить намного более качественных игроков. Имобилле для России просто космос. Ну и про тихоходных пешеходов можно согласиться.
А зачем быстро бегать, когда можно без напряга неплохо заработать. В этом главная беда российского футбола -дорогие российские паспорта. А их теперь 17 штук в каждой команде...