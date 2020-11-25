ГлавнаяНовости

Боярский: «„Зениту“ нужно сосредоточиться на РПЛ»

сегодня, 13:13
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о поражении петербургской команды от «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Если бы я знал, чего не хватает «Зениту», посоветовал, и всё сразу бы стало по-другому. Игроки у «Лацио» очень серьёзные, один Иммобиле чего стоит, фантастический футболист. Не до конца в форму пришёл Азмун, Дзюба выполнял свои функции гениально, и Кержаков очень много выручал команду. Но что остаётся загадочным – план команды на игру, не совсем понятно, чего хотел «Зенит», лично мне.

Тенденция играть в Европе – утопия, нам нужно сосредоточиться на внутреннем чемпионате, совершенствовать свою игру. Рано или поздно мы сможем быть конкурентными в Европе. Да, это престижно, но я перестал болеть за европейский футбол и сосредоточился на нашем чемпионате. Мне нравится всё, что происходит у нас! Мне нравится наша рыбалка, баня, футбол и дворы. Меня не волнует европейский спорт. Есть главная игра, в которой мы выглядим отлично, – хоккей.

Все новости
Кавазашвили: «Кто сейчас линчует Черчесова, пусть встанет на его место»
Сегодня, 14:37 Комментарии2
Игнатьев: «Сборная России должна закончить Евро-2020 минимум на 2-м месте»
Сегодня, 13:43 Комментарии14
Игроки «Тамбова» будут бойкотировать матч со «Спартаком»
Сегодня, 13:30 Комментарии7
Боярский: «Черчесову стоит начинать с себя, а не с футболистов»
Сегодня, 13:25 Комментарии13
Игнатьев: «Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд»
Сегодня, 13:02 Комментарии6
Никифоров: «„Краснодар“ хватило от силы на полчаса»
Сегодня, 12:27 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
brauning.86
brauning.86
сегодня в 14:21
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 14:07
    Игроков Зенита надо распродать , кого и бесплатно отдать !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 14:05
    Я уже давно говорю , Зенит надо закрывать !
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 13:38
    "Мне нравится наша рыбалка, баня, футбол и дворы."

    И не слова о Зените..,известный болельщик Зенита...))))))
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 13:35
    Вот и Миша)))ааааааа
    Жду Орлова Гену,но думаю он де то через пару недель появится((!!!!
    дурман
    дурман
    сегодня в 13:34
    Наверно и катаешься на ВАЗе, и лечишься в питерской поликлинике, и отдыхаешь в Туапсе.
    Патриотищеее
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 13:25, ред.
    "Шляп сними"....По его понятиям лучше быть чемпионом на своем шестом этаже чем подниматься и развиваться выше....... Миша смотри хоккей)))
    FiZryk
    FiZryk
    сегодня в 13:24, ред.
    Будь последовательным, шляпа, откажись от европейского образа жизни, как уже отказался от европейского уровня мышления, будь кодовым, убогим, ущербным и живи в нашей Великой русской грязи
    за
    за
    сегодня в 13:24
    Шляпу сними!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 13:23
    "Дзюба играл гениально" = забил хороший гол, а потом порол все попытки комбинационной игры команды, портя всем забегания и стеночки пасами игрокам "Лацио" =)
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:23
    совсем отчаялся рыцарь шпаги )
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:22
    Тенденция это изменение какого то показателя в динамике, как тенденция может быть утопией ума не приложу...)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:19
    вот как же так то)))ты и не знаешь)))))))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:17
    Не ожидал от "шляпы" , что по его мнению "Дзюба играл гениально". Остальное здесь примитивно.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 13:17
    Вариться в собственном котле - тоже утопия.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100