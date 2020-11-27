ГлавнаяНовости

Аллегри может заменить Конте в «Интере»

сегодня, 20:34

Главный тренер «Интера» Антонио Конте находится на грани увольнения.

Как сообщается, руководство миланского клуба готово уволить специалиста после поражения от «Реала» (0:2) в матче Лиги чемпионов. Единственным препятствием является большая сумма неустойки, которую «Интер» должен выплатить Конте в случае увольнения. Сейчас стороны ведут переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Главным кандидатом на должность нового наставника «Интера» является Массимилиано Аллегри. Бывший тренер «Ювентуса» уже дал своё согласие на работу в миланском клубе.

Все новости
Эмери рассказал о прогрессе вингера Чуквуэзе в «Вильярреале»
Вчера, 14:25 Комментарии1
Симеоне — о смерти Марадоны: «Он заражал нас футболом. Это большая утрата»
Вчера, 08:40 Комментарии3
Лэмпард: «Я очень рад выйти в плей-офф ЛЧ, имея два матча в запасе»
24 ноября Комментарии5
Тренер «Зальцбурга»: «С нетерпением ждём игры с „Баварией“»
24 ноября Комментарии7
Розе: «„Шахтёр“ покажет другой настрой и постарается победить в Германии»
24 ноября Комментарии3
Тен Хаг: «„Аякс“ неплохо играет дома. У нас были не самые лёгкие соперники»
24 ноября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бан_по_барабану
Бан_по_барабану ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 21:32
Как Сетьена на Кумана?)
Бан_по_барабану
Бан_по_барабану
сегодня в 21:31
Дайте парику поработать. Аха-ха)
vastudio
vastudio
сегодня в 21:15
Вот развеселили))) Одного лузера на другого менять))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:00
У нас за проигрыш Реалу со счётом 0-2 наградили бы и дали почётную грамоту!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:50
Неееет! Только не это((( Парик! Оставайся в "Интере", не соглашайся на китайские условия! Мы ждем вас обоих в серии Б!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:38
летом еще ссаной тряпкой гнать надо было это тело из клуба. а то что такая неустойка , урок впредь руководителям подобные контракты и оклады подписывать и прописывать.
Gahi
Gahi
сегодня в 20:37, ред.
Последнее время, результаты Интера не впечетляют.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:36
Ну коней на переправе не меняют.....только не сейчас...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100