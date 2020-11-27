Аллегри может заменить Конте в «Интере»

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сегодня, 20:34

Главный тренер «Интера» находится на грани увольнения.

Как сообщается, руководство миланского клуба готово уволить специалиста после поражения от «Реала» (0:2) в матче Лиги чемпионов. Единственным препятствием является большая сумма неустойки, которую «Интер» должен выплатить Конте в случае увольнения. Сейчас стороны ведут переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Главным кандидатом на должность нового наставника «Интера» является . Бывший тренер «Ювентуса» уже дал своё согласие на работу в миланском клубе.