Аллегри может заменить Конте в «Интере»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте находится на грани увольнения.
Как сообщается, руководство миланского клуба готово уволить специалиста после поражения от «Реала» (0:2) в матче Лиги чемпионов. Единственным препятствием является большая сумма неустойки, которую «Интер» должен выплатить Конте в случае увольнения. Сейчас стороны ведут переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Главным кандидатом на должность нового наставника «Интера» является Массимилиано Аллегри. Бывший тренер «Ювентуса» уже дал своё согласие на работу в миланском клубе.