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Мусаев: «Не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом»

сегодня, 19:24
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал своё удаление после матча 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших игроков, а судья не дал нам завершить атаку. Он сказал, что дал мне красную карточку за несогласие.

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makkie
makkie
сегодня в 20:53, ред.
Зато как смеялись, когда ЖК давали только Тедеско.
Вот, получайте обратку: Карпин, Слуцкий, Федотов, Мусаев-рецидивист...
протон1
протон1
сегодня в 20:29
мусаев уже начал психовать на судей. это говорит что он уже готовится к оставке
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:22
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:52, ред.
И экспертизу для расшифровки по движениям губ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:51
По выражению лица было видно, что мусаев говорил судье:"Сэр, вы поторопились дать финальный свисток. Мяч был у нас и нам нужно было всего 5 минут, чтобы подать в штрафную" Простите сэр, если я был неправ. И за эти слова удалять???
112910415
112910415
сегодня в 19:29
надо требовать ВАР по этому эпизоду !
shlomo
shlomo
сегодня в 19:26
Нужно уметь держать себя в руках...в любых случаях
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:26
Красную не отменят...
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