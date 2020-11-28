Мусаев: «Не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал своё удаление после матча 16-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом. Мяч был у нас, Вандерсон владел им на фланге, в штрафной было много наших игроков, а судья не дал нам завершить атаку. Он сказал, что дал мне красную карточку за несогласие.