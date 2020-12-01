ГлавнаяНовости

Маран: «Произошел конфликт с участием футболистов и президента клуба»

сегодня, 11:25
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран признался, что после матча 9-го тура Серии А с «Пармой» в раздевалке случился конфликт с участием президента клуба и футболистов.

Произошел конфликт с участием футболистов и президента клуба. Мы находимся в очень специфической ситуации, которую нужно проанализировать, не нужно выяснять отношения на эмоциях. Есть несколько аспектов, которые нужно обсудить накануне новой недели. Беседа должна привести нас к позитивным изменениям накануне нового матча. Очень важно преодолеть этот момент.

Есть высокая вероятность, что конфликт случился из-за невыплат зарплат. Игроки «Дженоа» еще не получали зарплату в этом сезоне.

Все новости
Джо Коул: «Лэмпард хочет, чтобы Жиру остался в „Челси“»
Сегодня, 12:26 Комментарии1
Клопп — о матче с «Аяксом»: «Сегодня вечером будет настоящая битва»
Сегодня, 11:53 Комментарии6
Петров рассказал, почему Бадьяшиль остался в «Монако»
Сегодня, 11:15 Комментарии1
Каррагер: «Грилиш напоминает мне Азара»
Сегодня, 11:08 Комментарии1
Габи: «Месси перейдёт в „Атлетико“, если они выиграют Ла Лигу»
Сегодня, 09:51 Комментарии10
Де Пауль заявил, что не покинет «Удинезе». Игроком интересовался «Зенит»
Сегодня, 09:25 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:44
главное, чтоб президент пришёл в сознание и смог подписать зарплатную ведомость ...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:42
Все решат сами
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:27
А нашему игроку это помогло забить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100