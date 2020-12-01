Маран: «Произошел конфликт с участием футболистов и президента клуба»

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сегодня, 11:25

Главный тренер «Дженоа» признался, что после матча 9-го тура Серии А с «Пармой» в раздевалке случился конфликт с участием президента клуба и футболистов.

Произошел конфликт с участием футболистов и президента клуба. Мы находимся в очень специфической ситуации, которую нужно проанализировать, не нужно выяснять отношения на эмоциях. Есть несколько аспектов, которые нужно обсудить накануне новой недели. Беседа должна привести нас к позитивным изменениям накануне нового матча. Очень важно преодолеть этот момент.

Есть высокая вероятность, что конфликт случился из-за невыплат зарплат. Игроки «Дженоа» еще не получали зарплату в этом сезоне.