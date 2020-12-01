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Мусаев — о матче с «Ренном»: «Все наши силы будут направлены на эту игру»

сегодня, 14:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб РеннРеннЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ренном».

С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну, это ключевой матч. Все наши силы будут направлены на эту игру. У нас нет времени жить вчерашним днем, мы уже забыли «Севилью» и «Химки». Если ты в спорте, у тебя всегда бывают тяжелые моменты. Все наши мысли только о «Ренне», а также о том, как пройти дальше.

Я посмотрел много их матчей. Глобальных изменений не увидели. Команда играет очень хорошо, обладает рядом мощных футболистов. В последних матчах им не очень везло, но они показывали хороший футбол. В том же матче с «Челси» они не заслуживали поражения. Думаю, что они будут дополнительно мотивированы.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:15
Предположу, что данная встреча будет не только решающей для борьбы за третье место в группе у "Краснодара", но и определяющей для дальнейшей тренерской карьеры Мусаева.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:06
Все зависит от количества этих сил.
drug01
drug01
сегодня в 14:57
Будет очень сложно победить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:53
Удачи конечно, но будет очень тяжело. А учитывая что Быки не умеют играть важные матчи, то становится тревожно за Быков.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:50
А сил то маловато
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:49
Нужна только победа...
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