Мусаев — о матче с «Ренном»: «Все наши силы будут направлены на эту игру»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ренном».

С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну, это ключевой матч. Все наши силы будут направлены на эту игру. У нас нет времени жить вчерашним днем, мы уже забыли «Севилью» и «Химки». Если ты в спорте, у тебя всегда бывают тяжелые моменты. Все наши мысли только о «Ренне», а также о том, как пройти дальше.

Я посмотрел много их матчей. Глобальных изменений не увидели. Команда играет очень хорошо, обладает рядом мощных футболистов. В последних матчах им не очень везло, но они показывали хороший футбол. В том же матче с «Челси» они не заслуживали поражения. Думаю, что они будут дополнительно мотивированы.