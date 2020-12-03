Фавр: «Милинкович-Савич нырнул как в бассейн. Это просто театр»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» после ничейной игры с «Лацио» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов возмутился решением судьи поставить пенальти в ворота «шмелей». 63-летний специалист убеждён, что хавбек римлян симулировал в штрафной дортмундцев.

У нас были шансы забить второй гол. Затем мы пропустили этот пенальти, которого там не должно было быть.

Это невероятно. Какой-то театр. Он (Прим. — Милинкович-Савич) нырнул как в бассейн. Он явно преувеличил [контакт с Нико Шульцем]. Но мы вышли в следующий раунд. Это самое главное.