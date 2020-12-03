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Фавр: «Милинкович-Савич нырнул как в бассейн. Это просто театр»

03 декабря 2020, 07:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после ничейной игры с «Лацио» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов возмутился решением судьи поставить пенальти в ворота «шмелей». 63-летний специалист убеждён, что хавбек римлян Сергей Милинкович-Савич симулировал в штрафной дортмундцев.

У нас были шансы забить второй гол. Затем мы пропустили этот пенальти, которого там не должно было быть.

Это невероятно. Какой-то театр. Он (Прим. — Милинкович-Савич) нырнул как в бассейн. Он явно преувеличил [контакт с Нико Шульцем]. Но мы вышли в следующий раунд. Это самое главное.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
03 декабря в 13:11
ну про то,что Лацио больше заслужил победу он конечно же умолчит
alexamit
alexamit
03 декабря в 12:36
Даааа!Ну что взять с макаронников?Всю жизнь на таких падениях выезжали. Клоуны!
112910415
112910415
03 декабря в 09:19
но довольно красиво
Опасный хулиган
Опасный хулиган
03 декабря в 08:54
Нырять тоже надо уметь
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
03 декабря в 08:38
Савич видимо берет пример с Соболева в cпартаке
beefs
beefs
03 декабря в 08:34
артистов в футболе хватает...
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
03 декабря в 08:33
Игроки итальянских команд любят нырять, их Роналду научил
barcamilan
barcamilan
03 декабря в 08:10
липовый пеналь
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 08:09
Главное, что дальше прошли, но стабильность пока хромает.
ДСА
ДСА
03 декабря в 07:59
Подарили очко итальянцам.
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