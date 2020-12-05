ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Знал, что „Локомотив“ забьёт второй гол в ворота „Рубина“»

05 декабря 2020, 17:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1). Владислав был признан лучшим игроком этой встречи.

Не сказал бы, что удаление стало переломным моментом. Переломный момент – то, что мы успели сравнять счёт в первом тайме. У нас было больше моментов. Нужно было терпеть и ждать своего шанса. Я знал, что мы забьём второй гол. Зафиксировал ли Медведев мяч? Мне показалось, что он выпустил его из рук, не зафиксировал намертво. Я воспользовался эпизодом. Сегодня только третий гол не проверял VAR.

Одна победа в десяти матчах – это мало. В заключительном матче года на нашем стадионе хотели порадовать болельщиков. Первая часть сезона получилась непростой, хотели завершить домашний сезон на хорошей ноте.

Все новости
Сёмин: «Календарь РПЛ должен быть максимально комфортным для сборной»
Сегодня, 04:53 Комментарии0
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии1
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии22
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
05 декабря в 21:48
А первый и третий мяч я знал, что забью сам!
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 17:31
После игры легко быть пророком.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 17:08
Мы не сомневаемся в победе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100