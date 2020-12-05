Игнатьев: «Знал, что „Локомотив“ забьёт второй гол в ворота „Рубина“»

Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1). Владислав был признан лучшим игроком этой встречи.

Не сказал бы, что удаление стало переломным моментом. Переломный момент – то, что мы успели сравнять счёт в первом тайме. У нас было больше моментов. Нужно было терпеть и ждать своего шанса. Я знал, что мы забьём второй гол. Зафиксировал ли Медведев мяч? Мне показалось, что он выпустил его из рук, не зафиксировал намертво. Я воспользовался эпизодом. Сегодня только третий гол не проверял VAR .

Одна победа в десяти матчах – это мало. В заключительном матче года на нашем стадионе хотели порадовать болельщиков. Первая часть сезона получилась непростой, хотели завершить домашний сезон на хорошей ноте.