Николич: «Очень важные три очка»

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о победе над «Рубином» в матче РПЛ.
Очень важные три очка. Психологически трудная игра. Нервничали, но продолжили играть. Три очка у нас, через три дня важная встреча в ЛЧ. Готовимся. Был уверен, что команда хорошо готова к матчу. Мне не надо было нервничать, стоило быть спокойным.
Камано? Никогда публично не даю оценки игрокам. Есть места, где можно об этом сказать, — раздевалка, скамейка.
В Локо кстати сегодня осликом был Гильерме.
В Локо кстати сегодня осликом был Гильерме.