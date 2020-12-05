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Николич: «Очень важные три очка»

05 декабря 2020, 16:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о победе над «Рубином» в матче РПЛ.

Очень важные три очка. Психологически трудная игра. Нервничали, но продолжили играть. Три очка у нас, через три дня важная встреча в ЛЧ. Готовимся. Был уверен, что команда хорошо готова к матчу. Мне не надо было нервничать, стоило быть спокойным.

Камано? Никогда публично не даю оценки игрокам. Есть места, где можно об этом сказать, — раздевалка, скамейка.

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ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 17:29
Важные три очка были с Зальцбургом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 декабря в 17:11
Победа действительно скорее заслуга Ивана Игнатьева и Медведева, чем плоды стараний нападения "Локомотива". Игнатьев из-за желтых карточек, а Медведев заработал пенальти попав в игрока соперников уже после его удара по воротам. Тем не менее важные даже больше психологически три очка и три мяча "Локомотива" при травмированном Зе Луише.
beefs
beefs
05 декабря в 17:04
Локо воспрянул духом, с чем и поздравляем...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ мангo (раскрыть)
05 декабря в 17:01
В чем их нечестность???Локомотив что-ли виноват,что в Рубине такие ослы как Медведев и Игнатьев играют???
В Локо кстати сегодня осликом был Гильерме.
shlomo
shlomo
05 декабря в 16:48
Ну с победой......НО...очень получилось натужно
мангo
мангo
05 декабря в 16:47, ред.
не совсем честные 3 очка
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