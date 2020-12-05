Николич: «Очень важные три очка»

Наставник «Локомотива» рассказал о победе над «Рубином» в матче РПЛ .

Очень важные три очка. Психологически трудная игра. Нервничали, но продолжили играть. Три очка у нас, через три дня важная встреча в ЛЧ . Готовимся. Был уверен, что команда хорошо готова к матчу. Мне не надо было нервничать, стоило быть спокойным.

Камано? Никогда публично не даю оценки игрокам. Есть места, где можно об этом сказать, — раздевалка, скамейка.