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Полузащитник «Леванте» Севикян: «Не жалею, что уехал из России»

06 декабря 2020, 17:10

19-летний российский полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал, что не жалеет об отъезде из России. Эдгар — воспитанник «Локомотива», родился в Москве.

Я ставлю себе только самые высокие цели, но сейчас моя цель — работать ещё сильнее и упорнее, чтобы получать больше возможностей играть за первую команду. У меня мечты и цели, которые буду очень сильно стараться достигнуть.

Жалею ли, что не оказался в «Локомотиве»? Не жалею, что уехал из России, а не только из «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всё, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг.

5 декабря Севикян дебютировал за «Леванте» в Ла Лиге.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
06 декабря в 22:25
В итоге так и останется на задворках...
Союзник противников
Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
06 декабря в 18:59
Теперь вас двое-умных! Рад за вас!
Байкал-38
Байкал-38
06 декабря в 18:26
Такое интервью надо давать когда уже карьера состоялась. Конечно похвально, что есть стремление, но парню всего 19 лет, посмотрим, что лет так через 5-6 скажет. Много примеров было когда уезжали, а потом их максимум в ФНЛ брали.
Adolf33
Adolf33 ответ Faustello (раскрыть)
06 декабря в 18:05
Пока что все севикяны сваливают в Россию. Весь Краснодарский край и КМВ - одни севикяны.
Шишанутый
Шишанутый
06 декабря в 17:42
Верный шаг. Севякин оказался умный парень.
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 17:34
ВСе кто свалил-не жалеют.На то вы и люди без Родины.И ваш отъезд не вызывает сожаления.
Faustello
Faustello
06 декабря в 17:29
Вот бы все севякяны свалили!!!)))
beefs
beefs
06 декабря в 17:12
а чего ему жалеть, там может быть научится играть в футбол...
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