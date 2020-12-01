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Хайкин: «Мне бы хотелось играть за сборную»

сегодня, 10:30

Российский вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что хочет начать играть за сборную.

Жду ли я звонка от Черчесова? Честно говоря, пока не задумывался об этом. Но мне бы хотелось играть за сборную, у меня еще есть гражданство Израиля и Великобритании (да, теперь я могу выступать и за Англию). Играя за сборную, ты повышаешь свой уровень как футболист, к тебе приковано еще больше внимания. Я к этому стремлюсь: хочу максимально реализовать свой потенциал.

Не знаю, буду ли я ждать звонка из сборной России, если позовет Израиль. Вообще не люблю слово «если». Сначала мне должны позвонить, выйти на меня или на клуб. Когда это сделают, будем разговаривать. Я бы очень хотел выступать за одну из национальных сборных.

Сыграть на Евро? Конечно, мечтаю. Мне кажется, каждый бы этого хотел, тем более, я очень амбициозный человек. Поживем — увидим.

Никита Хайкин заявил, что не планирует переходить в РПЛ.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:06, ред.
Нет ,нормально ,да ? За любую сборную хочу играть ...! Патриотизм так и прёт из малОго ! Хайкин или Райкин ,как там тебя ? За Израиль тебе в самый раз ,если тебе по Х.!!!!!! Настоящий махровый жид !
Bastinda
Bastinda
сегодня в 10:43
С таким тренером это не трудно сделать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:34
Может и сыграешь
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