Тайная ночёвка в Париже и прогулка по «Эмирейтс» с Венгером. Фильм, который так и не снял Гай Ричи про Аршавина

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21 ноября 2020, 20:30

«Соккер.ру» продолжает увлекательный рассказ о переходе Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».

Если вы не читали первую часть, то очень даже зря. Вот ссылка.

Повесть о двух Лахтерах

Агент Деннис Лахтер продолжает свою историю:

Я на Гавайях, сижу в отеле Four Seasons в представительском лаундже. Беру какой-то журнал об автомобилях. И в этом журнале вижу статью о какой-то очень крутой тачке. Замечаю, что дилерским центром в Великобритании, который продает эту машину, управляет какой-то парень с той же фамилией, что и моя. Лахтер. Моя фамилия встречается довольно редко.

Его семья — украинские евреи, ранее Деннис считал, что его дед, Аарон, был единственным выжившим из поколения Лахтеров, уничтоженных в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны. Он положил журнал в сумку, но больше не думал об этом.

После обреченной встречи с Барнеттом и Дюковым в Санкт-Петербурге Лахтер вернулся в Лондон, чтобы заняться другими делами. На следующий день ему позвонил Барнетт и попросил его приехать к нему офис.

Я сказал: «Послушайте, у меня есть планы, я не хочу их менять, поэтому это должно быть очень, очень интересно». Это было очень интересно. Джонатан сказал: «У тебя есть родственники в Англии? Нет? Что ж, тебя ищет семья Лахтеров».

В офисе Бартнетта его ждал продавец автомобилей. Он увидел статью о том, что «Тоттенхэм» хочет купить Аршавина и увидел цитату российского агента Денниса Лахтера.

Лахтеры не смогли выяснить точное родство, но поняли, что их деды были родственниками. Продавца автомобилей звали Джо, он фанат «Саутенда». Помимо фамилии, Джо и Денниса объединила страсть к футболу.

Так уж получилось, что Джо играл в той же любительской футбольной команде, что и агент Фил Смит. Джо организовал встречу между Филом, Деннисом и Джоном Смитом (однофамилец Фила) из агентства First Artist.

Фил Смит:

Позже, когда мы начали сотрудничать с «Зенитом», то фактически русские знали о нас всё. Это было невероятно.

У Денниса было соглашение с Аршавиным, но у Смитов был опыт и авторитет среди английских клубов, чтобы сделать переход в Премьер-Лигу реальностью. Сделка могла бы не состояться без их влияния и связей.

Лахтеру заявили, что клубам АПЛ был бы интересен Аршавин, поскольку в то время в чемпионате Англии хорошо себя зарекомендовали Неманья Видич, Бранислав Иванович и Мартин Шкртел. Процесс трансфера снова был запущен.

Давид и Голиаф

Осенью 2008 года Деннис, Джо и Фил договорились о встрече с Венгером на тренировочной базе «Арсенала» в Лондоне в Колни.

Джо Лахтер:

Арсен — один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Мы начали обсуждать футбол, перешли к политике, жизни, тому, как меняется мир, мы разговаривали 45 минут! А потом он наклонился вперед, сел на край стула, сложил руки и сказал: «А теперь расскажи мне об Аршавине».

Деннис начал рассказывать ему, какой он потрясающий игрок, но Арсен сказал: «Может, он действительно хорош, но у меня есть Сеск Фабрегас». Деннис сказал: «Фабрегас — не Аршавин». И Арсен ответил: «О! Я был тренером все эти годы… И всё же, очевидно, я ничего не знаю о футболе!»

Несмотря на игривость Венгера, он был заинтересован. В июле того же года «Барселона» купила у «Арсенала» Александра Глеба в качества альтернативы Аршавину. «Пушкарей» усилил Самир Насри, но длительные травмы Томаша Росицки, а затем и Фабрегаса, лишили «канониров» креатива на поле. Задача заключалась в том, чтобы организовать встречу между Венгером и Аршавиным.

Деннис Лахтер продолжает свой рассказ:

Я несколько раз говорил с Арсеном и сказал ему, что Андрей будет в Лондоне в декабре для фотосессии с Nike. Арсен сказал: «Отлично, но у него контракт с „Зенитом“. Мы не можем с ним встретиться». Андрей позвонил Максиму Митрофанову, гендиректору «Зенита», и попросил письменного разрешения на встречу с Венгером. Я отправил эти документы Арсену, встреча была организована.

Джо Лахтер:

Я забрал Андрея после съемок в Nike. Я отвез его прямо на «Эмирейтс». Проблема была в том, что нам пришлось посадить его в машину Фила Смита, потому что мою тачку могли узнать! Андрей лежал на заднем сиденье автомобиля. Я дал ему одну из своих кепок, чтобы Аршавина никто не узнал, но на улице стоял фанат «Арсенала»… Он сказал: «Черт возьми, это тот, о ком я думаю?». Мы сказали, что этот чувак просто похож на Аршавина (смеется).

В то время Фил водил Maserati, Аршавин пошутил, что когда он переедет в Англию, ему понадобится такая же машина. Сотрудники «Арсенала» веселились на рождественской вечеринке, а это означало, что наши герои смогли проскользнуть незамеченными. Деннис рассказывал Аршавину о том, как важно изучать английский. И тут они встретили Венгера и Кена Фрайера (исполнительный директор клуба).

Венгер сказал: «У меня два вопроса. Во-первых, хочешь играть за „Арсенал“?» Аршавин ответил утвердительно. «Во-вторых, этот парень ваш агент? (Арсен указал на меня)». Аршавин снова кивнул. «Отлично. Хочешь увидеть поле?» И Арсен повел Андрея на поле «Эмирейтс». Было бы интересно запечатлить их на фото в тот момент, ведь Венгер выше Аршавина на 20 сантиметров. Они выглядели как Давид и Голиаф. «Эмирейтс» был абсолютно пуст. Арсен спросил его: «Итак, на какой позиции ты хочешь играть?» Аршавин сказал: «Я бы хотел сыграть классического десятого номера». Венгер сказал: «Это неправильный ответ: хороший игрок может играть на любой позиции».

Кусочки пазла начали сходиться. Теперь «Арсеналу» нужно было договориться с «Зенитом» и «Газпромом». Это, конечно, было легче сказать, чем сделать.

Дедлайн

Даже в конце трансферного окна у «Арсенала» не было договоренностей ни с «Зенитом», ни с Аршавиным.

«Канониры» увеличили свое предложение до 12 миллионов фунтов стерлингов, но это не устраивало «Зенит». «Арсенал» даже рассматривал возможность предоставления «Зениту» места в предсезонном турнире Emirates Cup, там питерцы могли бы заработать 500 000 фунтов стерлингов.

Поскольку 31 января в том году приходилось на субботу, крайний срок дедлайна был назначен на 17:00 понедельника, 2 февраля. Буквально за несколько дней до конца окна Аршавин всё еще был с «Зенитом» на их зимних сборах в Дубае. Тогда в Лондоне прогнозировался сильный снегопад, Смит предложил организовать прилёт Аршавина раньше установленного срока.

Мы знали, что если Андрей вернется в Россию, мы потеряем его навсегда. Я позвонил Арсену, чтобы поговорить о прилёте Андрея, но Венгер категорически отказался. Если бы Аршавин прилетел в Лондон, а сделка сорвалась бы, то это отрицательно сказалось бы на имидже клуба.

Именно Джо предложил компромисс — лететь с Аршавиным в Париж. Никто не знал, что Аршавин был там, и помогло то, что британские СМИ невольно устроили диверсию.

Наступает субботнее утро, а я смотрю Sky Sports в 9.30. Внезапно на экране появляется корреспондент этого канала и заявляет: «Зенит» возвращается со сборов в Россию, но Аршавина среди игроков нет. Он летит в Лондон. Как же мы смеялись! Почему мы не додумались до этого сами!?

Однако когда дело дошло до стола переговоров, всё было не так гладко. Чтобы помочь «Арсеналу» снизить сумму трансфера, была высказана идея, что, возможно, Аршавин мог бы подумать о сокращении зарплаты.

Аршавин знал себе цену, он не собирался получать в «Арсенале» меньше, чем получал в «Зените». Андрей понимал, что жизнь в Лондоне обходится дороже, чем в Санкт-Петербурге, а «канониры» не будут платить ему огромные премии за голы и передачи.

Джо:

В «Зените», если команда проводит успешный сезон, игроки могут удвоить свои зарплаты за счёт премий.

Юрист всю ночь готовил сделку для Андрея, но стороны никак не могли договориться. Британские агенты начали убеждать Аршавина в том, что ему стоит подумать не о деньгах, а о своем величии, он может пожалеть в будущем, если откажется от перехода в «Арсенал». А Андрей встал из-за стола, сказал: «Пойду лучше посмотрю теннис по ТВ». И вышел из комнаты!

В итоге Аршавин и его когорта агентов сели на самолет в Англию, не договорившись об условиях личного контракта. Они вылетели из Парижа последним рейсом Air France перед закрытием взлетно-посадочных полос. По крайней мере, из-за плохой погоды, когда они прибыли в Хитроу, журналистов не было видно. Аршавина спрятали в отеле Village в Элстри, недалеко от полигона — там была только одна комната, поэтому они с Деннисом делили двуспальную кровать.

На следующее утро их секрет раскрылся. Аршавин ненадолго вышел из гостиницы, чтобы позвонить жене, и был заснят на камеру СМИ . Джо написал ему: «Вернись внутрь». К тому времени, как он запустил свою фразу через Google Translate, было уже слишком поздно. Все знали, что Аршавин в Англии.

Это поставило «Арсенал» в затруднительное положение. Они знали, что отказ подписать игрока обернется пиар-катастрофой, особенно для нового исполнительного директора Ивана Газидиса. В тот решающий последний день Аршавин и его команда должны были прибыть в офис клуба Highbury House.

Деннис:

В шесть утра Фил Смит прибыл с Джо на своем зеленом Maserati, чтобы забрать меня и Андрея. Через 100 метров Maserati просто облажался. Эта чертова машина поломалась! Мы пытались вызвать такси. Но в том долбанном районе его не было! Повсюду идет снег, а мы застряли с Аршавиным на дороге.

В конце концов Аршавина доставили по адресу, футболист отправился на медосмотр.

Арсен сказал мне: «Мы должны быть на миллион процентов уверены, что он здоров, мы его проверим как Гагарина». На это гребаное обседование ушло около четырех или пяти часов. Ни один из моих клиентов не проходил такие процедуры так долго.

Врачи «Арсенала» подтвердили, что Андрей здоров, но договоренностей по-прежнему не было. В какой-то момент Деннис Лахтер подумал, что всё сорвалось. До конца окна оставалось три часа. Было заметно, что Аршавин сильно нервничал.

Требовалось что-то, чтобы выйти из тупика. За неделю до дедлайна Джон Смит позвонил Дэвиду Дейну. Хотя Дейн больше не входил в правление клуба, он сказал, что поговорит с тогдашним акционером «Арсенала» Алишером Усмановым, чтобы узнать, могут ли его связи с Россией помочь в заключении соглашения.

Деннис:

Это был сумасшедший день. У меня был Дюков (президент «Зенита») на одном телефоне, Митрофанов (генеральный директор «Зенита») на другом. Потом позвонил секретарь Усманова. Он сказала: «Алишер Усманов хочет с вами поговорить». Усманов сказал: «Деннис, ты уверен, что Аршавин хочет играть за „Арсенал“?» Я сказал, конечно, что хочет. Я ответил ему: «Андрей здесь, хочешь с ним поговорить?» Он сказал: «Нет, нет. Это между нами, я должен быть уверен. Я готов сразиться за этот трансфер, но я должен быть уверен, что он хочет играть за нас». Затем он сказал: «Можете ли вы гарантировать, что Андрей добьется успеха в „Арсенале“?» Я сказал ему: «Послушайте, такие вещи нельзя гарантировать, это невозможно». Он сказал: «Плохой ответ!» Но в конце концов он сказал: «Хорошо, я сделаю все, чтобы сегодня он стал канониром».

Деннис подозревает, что сделку получилось заключить из-за хороших отношений между Усмановым и Миллером. «Зенит» был должен Аршавину около 2,5 млн евро в виде различных бонусов, Андрей был готов оставить эти деньги клубу только для того, чтобы этот трансфер состоялся.

Совет директоров «Арсенала», наконец, одобрил предложение в размере 15 миллионов фунтов стерлингов, но этого все еще было недостаточно, чтобы удовлетворить запросы «Зенита». Остался нерешенным один вопрос — питерцы требовали, чтобы Аршавин вернул клубу примерно 2 млн фунтов, которые он получил за продление контракта. В конце концов, Газидис разрешил клубу покрыть платеж от имени Аршавина, фактически добавив его к сумме трансфера.

Нервы нашим героям трепали даже слухи о том, что факс от «Зенита» был отправлен на неправильный номер. Аршавин, выходя из офиса «Арсенала», спросил у агентов, что ему сказать болельщикам и репортеру Sky Брайану Свонсону.

Это было очевидно. Просто скажи им, что ты «Gooner»!

В это утро Аршавин подписал несколько футболок для тех, кто помог заключить сделку. На футболке, которую он подписал для Фила Смита, было написано: «Где моя гребаная машина?»

Отношения Аршавина с Денисом закончились взаимными обидами. Его раздражала история, появившаяся в российской прессе, в которой, по словам агента, звезды «Арсенала» Робин ван Перси и Сеск Фабрегас «завидовали» новичку.

По сей день Деннис настаивает, что никогда не давал такого интервью, тем не менее это нанесло серьезный ущерб отношениям.

Некоторое время спустя Денис узнал, что Аршавин отказался от его услуг. Возможно, что причина ссоры совсем в другом, но никто из сторон об этом старается не говорить. Смиты работали с Аршавиным над продлением контракта с «Арсеналом», прежде чем также расстались с игроком. Что касается Джо Лахтера, то он помогал Аршавину наладить семейную жизнь в Англии, у них сложились хорошие отношения.

Фил сказал, что вскоре ему позвонил кинорежиссер Гай Ричи. Он хотел снять фильм по мотивам этой истории, но этого не произошло. В финале фильма Аршавин стал бы легендой «Арсенала», приведя клуб к победе в Лиге чемпионов, а Лахтеров бы ждала судьба Мино Райолы. Но… Это не фильм. Во всяком случае, пока нет.

При написании статьи использовались материалы сайта The Athletic.