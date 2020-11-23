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Митрюшкин: «Это чушь, когда говорят, что меня заставили уйти из „Спартака“»

сегодня, 10:08

Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин признался, что не сожалеет о своем уходе из московского клуба. После «Спартака» Митрюшкин играл за «Сьон». Сейчас вратарь выступает за немецкую «Фортуну».

Это был осознанный путь. А то читал некоторые интервью, где говорили, что меня заставили или агенты увезли… Это чушь, конечно. Я всегда стремился в Европу и осознанно ехал в Швейцарию. Рассчитывали, что это будет лестница в топ-чемпионат. По сути, глобально так и получилось. Когда вели переговоры с клубами из Германии, то все тренеры вратарей меня знали и были в курсе. Оставалось просто попасть в систему, и сейчас я здесь.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:59
Митрюша, да не переживай ты так...сбежал из тарасовки и молодец.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:45
Человек волен сам выбирать себе дорогу.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:20
Антон доволен своей карьерой и это главное!
Mangur
Mangur
сегодня в 10:09
Слухи, одни слухи
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