Митрюшкин: «Это чушь, когда говорят, что меня заставили уйти из „Спартака“»

Бывший голкипер «Спартака» признался, что не сожалеет о своем уходе из московского клуба. После «Спартака» Митрюшкин играл за «Сьон». Сейчас вратарь выступает за немецкую «Фортуну».

Это был осознанный путь. А то читал некоторые интервью, где говорили, что меня заставили или агенты увезли… Это чушь, конечно. Я всегда стремился в Европу и осознанно ехал в Швейцарию. Рассчитывали, что это будет лестница в топ-чемпионат. По сути, глобально так и получилось. Когда вели переговоры с клубами из Германии, то все тренеры вратарей меня знали и были в курсе. Оставалось просто попасть в систему, и сейчас я здесь.