Российский вратарь Хайкин выиграл чемпионат Норвегии. «Будё-Глимт» впервые в истории взял титул

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30 ноября 2020, 16:55

«Соккер.ру» рассказывает о победителе норвежского чемпионата.

Чемпионат Норвегии 2020 года ещё не завершился. Из-за пандемии коронавируса турнир начался очень поздно — 16 июня. Поздно и закончится — в декабре. Но чемпион уже известен. Им впервые в истории стал «Глимт» из заполярного города Будё. Приятно отметить, что к этому историческому событию приложил руку наш соотечественник.

В чемпионате Норвегии осталось провести ещё четыре тура, но чемпион уже известен. «Будё-Глимт» (всё же у клуба двойное название) оторвался от соперников так, что теперь его никто не догонит. Отрыв от ближайшего преследователя — «Мольде» составляет 18 очков. Уже не догонят. Так что «Молнию», а именно так переводится с норвежского «Глимт», ждёт коронация.

Футбол в заполярном Будё играют уже более ста лет. «Глимт» возник в 1916 году. Но выяснилось, что в Норвегии имеется ещё одна «Молния», поэтому пришлось прибегнуть к двойному имени, которое используется в официальных документах. Ещё «Глимт» известен тем, что первым в стране обзавёлся собственным фан-движением «Жёлтая хорда», филиалы которого имеются в других городах Норвегии, в том числе и в столице страны Осло.

Однако в общенациональный чемпионат «Глимт» долго не пускали. Причина дискриминации — географическое положение клуба. Зимы в заполярье ранние и холодные. Нужно были переверстывать календарь, чтобы подстроиться под климатические условия. Для «Глимта» и других клубов, расположенных за полярным кругом, был создан свой отдельный чемпионат. «Молния» выигрывала его девять раз. Только в шестидесятые северян допустили к розыгрышу Кубка, а в начале семидесятых приобщили к общенациональному чемпионату. «Глимт» и другие к тому времени обзавелись полями с подогревом. В 1977 клуб дебютировал в первом дивизионе и сразу занял второе место. Что долгое время было лучшим достижением «Молнии». Трижды у северян получалось повторить его, в том числе и в прошлом году. Наконец, в текущем чемпионате «Глимт» сумел покорить вершину. Но и не будем забывать о двух Кубках Норвегии, завоёванных заполярным коллективом в 1975 и 2003 годах.

Нынешний сезон сложился очень удачно для «Глимта». Возглавив таблицу во втором туре, клуб из Будё уже не покидал первого места. И не покинет его. Пока всего один проигрыш в 26 матчах. В Лиге Европы ещё вице-чемпион Норвегии выбил из розыгрыша два «Жальгириса»: сначала каунасский 6:1, затем вильнюсский 3:1. Проиграть «Милану» на «Сан-Сиро», причём со счётом 2:3, согласитесь, не зазорно. Что касается Кубка Норвегии, то его розыгрыш был отменён. Всё из-за коронавируса.

Своим успехом северяне обязаны тренеру Кьетилу Кнутсену, который работает с командой четвёртый сезон. Сначала он был вторым тренером, а в 2018-м стал главным. При Кнутсене «Глимт» стал играть в атакующий футбол. В текущем чемпионате «Молния» забила 90 мячей. Разделите на 26 и получите фантастическую среднюю результативность — 3,46 гола за игру. Пропускает «Глимт» чуть больше мяча за игру, но и по этому показателю он лучший в стране.

Вот мы и подошли к последнему рубежу нового чемпиона Норвегии, на котором трудится наш соотечественник Никита Хайкин. Воспитанник ФШМ, ученик прекрасного тренера Дмитрия Гуленкова, считался очень большим талантом — его просматривал целый ряд английских клубов, в том числе и «Челси». И не просто приглашал. Никита совершенствовал своё мастерство в Англии. Но во взрослом футболе он довольно долго искал свою команду.

Но ни в России — в «Мордовии» и «Кубани», ни Израиле, гражданином которого Никита тоже является, он долго не мог заиграть. Возможно, помехой были не слишком внушительные габариты вратаря — метр восемьдесят пять рост и вес семьдесят килограмм. Видимо, считали легковесным. В прошлом году Хайкин приехал в Норвегию и просидел весь сезон на лавке «Глимта». А в текущем он стал основным, вытеснив из ворот голландца Джошуа Смитса. И выяснилось, что Хайкин — прекрасный вратарь. Никита отлично провёл большую часть чемпионата Норвегии и против «Милана» сыграл более чем достойно, несмотря на то, что пропустил три мяча. Теперь на российского голкипера обратили внимание представители других клубов, и уже никого не смущает лёгкость. Хорошо бы, чтобы и тренерский штаб сборной России тоже просмотрел Никиту, пока он не заигран за сборную Израиля.

Конечно, не один Хайкин вытащил на себе золотой сезон. В распоряжении Кнутсена интересная команда, играющая по схеме 4:3:2:1. Очень мощно выглядит тройка нападения: центральный — датчанин Каспер Юнкер, его соотечественник — правый крайний Филипп Цинкернагель, считающийся самым скоростным игроком норвежского чемпионата, а также левый — Ола Сольбаккен. Не всегда проходит в основу, но достаточно полезен 19-летний нигериец Виктор Бонифас.

В средней линии выделяется капитан команды, опорный полузащитник Патрик Берг, который, несмотря на молодость — 23 года, проводит уже седьмой сезон в жёлтой футболке «Глимта». За «Молнию» играли и отец футболиста, и два дяди, и дедушка. Рядом с капитаном действуют Ульрик Сальтнесс и Сондре Фет. Наконец, линия обороны — самая надёжная в лиге. Справа играет исландец Альфонс Самстед, слева — Фредрик Бьоркан. И пара центральных — два Мариуса — Лоде и Хёйбратен. Естественно, это не весь список. Но это те игроки, которые вынесли всю нагрузку чемпионского сезона.

Сохранит ли «Будё-Глимт» свой чемпионский состав? Пока неизвестно. Но осенью в заполярье частенько приезжали скауты разных клубов. Поэтому есть вероятность, что кого-нибудь купят. Контракт Хайкина рассчитан до 31 декабря следующего года. Сайт Трансфермаркт оценивает российского вратаря в 400 тысяч евро. Но после победы в чемпионате цена может возрасти.