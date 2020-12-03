Произошла замена арбитров в матче «Краснодар» — «Ротор»

В матче 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошла замена арбитров. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Произошли замены арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус.
Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве VAR
"Что ж ты, ангел, такой унылый? Все шутят, веселятся , а ты ....?"
Вопрос по данной ЖК и бану на час закрыт.
"Что ж ты, ангел, такой унылый? Все шутят, веселятся , а ты ....?"
Вопрос по данной ЖК и бану на час закрыт.