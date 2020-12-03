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Произошла замена арбитров в матче «Краснодар» — «Ротор»

03 декабря 2020, 18:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

В матче 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошла замена арбитров. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Произошли замены арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус.

Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве VAR

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pomor45
pomor45
03 декабря в 22:25
Коррупция в футболе опаснее коронавируса.
ermak6848
ermak6848 ответ Introvert (раскрыть)
03 декабря в 20:47
осталось увидеть этот матч...
Introvert
Introvert
03 декабря в 19:28
Ротор всё равно победит.
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 19:15
Арбитры деньги потеряли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 19:12
Думаю что это не последний случай в наше время!
Аpбитр
Аpбитр ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 18:59
Провокационное обращение к пользователю.

"Что ж ты, ангел, такой унылый? Все шутят, веселятся , а ты ....?"

Вопрос по данной ЖК и бану на час закрыт.
STVA 1
STVA 1
03 декабря в 18:54
И до них добрался ковид
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 декабря в 18:54
Убедительная просьба разъяснить мне почему при моем обращении к юзеру в строгом соответствии с его ником ( Ангел неБесГрешен) , а именно "анггел почему печален ....? вы усмотрели оскорбление , или угрозу. Буду вам признателен. Это было в 17.49
drug01
drug01
03 декабря в 18:50
Надо проверить в деле
shlomo
shlomo
03 декабря в 18:49
Ну теперь с связи с заразой можно поменять при желании на любой матч
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