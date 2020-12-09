Сульшер: «МЮ слишком поздно начал играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездное поражение от «РБ Лейпциг» (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет своей команды в Лигу Европы.

Мы слишком поздно начали играть. Матчи Лиги чемпионов отличаются от АПЛ . Здесь нельзя давать сопернику преимущество в 3 мяча и ожидать камбэк.

Конечно, нельзя сказать, что мы были достаточно хороши сегодня, это не так. Мы знали, что должны мешать им доставлять мяч в нашу штрафную, но у нас просто не получалось это делать.

Само собой, это сложная группа. Серьёзным ударом для нас стало выездное поражение от «Истанбула». Именно там мы потеряли очки, которые должны были брать.

Как футболист ты не можешь жалеть себя. Можно погрустить несколько минут, но затем мы должны настроиться на очень важный субботний матч [против «Манчестер Сити»].