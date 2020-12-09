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Куман: «„Барса“ начала матч так, словно не очень-то и хотела победить»

сегодня, 03:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мне не понравилось то, как мы начали этот матч: без агрессии, как будто мы играли с целью не уступить, а не на победу.

Мы вообще не контролировали игру, плохо действовали в обороне. Фактически, мы проиграли матч в первые полчаса.

Я всегда стараюсь готовить команду к такому выступлению, которое я хочу от неё видеть в начале игры. Но мы оставляли слишком много свободного пространства по всему полю. Сегодня мы не были на своём уровне, а «Юве» сыграл намного более убедительно.

Честно говоря, я был удивлён тем, как мы начали этот матч, словно мы не очень-то и хотели победить в нём. Как только вы начинаете уступать в два мяча, становится очень сложно противостоять такой команде, как «Ювентус».

Всё выглядело так, что мы вышли испуганными на эту игру. И если ваша команда выходит на поле и в её действиях не чувствуется уверенность, это вызывает тревогу.

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Все комментарии
kella
kella
сегодня в 12:23
И это говорит тренер о своей команде. Я в шоке!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 11:53
Оставил немотивированного месси, выгнал Суареса. Пожинай плоды.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:23
Как говорят в WoT-это слив!Ахаха
112910415
112910415
сегодня в 07:01
надо бы с тренера спросить !
а, это и был тренер ...
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 06:40
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 05:33
    Похоже Кумана сплавляют, летом Хави вернётся
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:16
    Очередное позорное поражение.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 03:38
    Значит ты такой тренер Кумаша, шёл бы ты , да побыстрей.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 03:21
    Так и скажи что сливали
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