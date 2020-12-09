Куман: «„Барса“ начала матч так, словно не очень-то и хотела победить»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мне не понравилось то, как мы начали этот матч: без агрессии, как будто мы играли с целью не уступить, а не на победу.

Мы вообще не контролировали игру, плохо действовали в обороне. Фактически, мы проиграли матч в первые полчаса.

Я всегда стараюсь готовить команду к такому выступлению, которое я хочу от неё видеть в начале игры. Но мы оставляли слишком много свободного пространства по всему полю. Сегодня мы не были на своём уровне, а «Юве» сыграл намного более убедительно.

Честно говоря, я был удивлён тем, как мы начали этот матч, словно мы не очень-то и хотели победить в нём. Как только вы начинаете уступать в два мяча, становится очень сложно противостоять такой команде, как «Ювентус».

Всё выглядело так, что мы вышли испуганными на эту игру. И если ваша команда выходит на поле и в её действиях не чувствуется уверенность, это вызывает тревогу.