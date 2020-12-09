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Витсель: «Не стал праздновать гол из-за уважения к „Зениту“ и болельщикам»

сегодня, 03:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал выездную победу над своим бывшим клубом «Зенитом» (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хорошо, что нам удалось снова выиграть. Наверное, в первом тайме могли сыграть получше, особенно после того, как пропустили. После перерыва сумели прибавить и сделали всё для победы. Очень довольны, что финишировали первыми в группе.

Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Рад и тому, что удалось забить гол. Я очень доволен, но свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту» и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провёл замечательное время.

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Все комментарии
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 12:29
Из уважения мог бы и мимо пробить
112910415
112910415
сегодня в 11:04
всё ж-таки воспитанник ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:11
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 09:37
    Ну и зря,они сами себя давно не уважают.
    viv
    viv
    сегодня в 09:15
    6 матчей 1 очко. О каком уважении может идти речь?
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 07:22
    Ладно к болельщикам, но к зениту какое уважение?
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 07:14
    Витсель красава. Держит марку топового игрока. Гыгыгы
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 04:29
    Забил победный гол
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    сегодня в 03:36
    Витсель: Мое время в СПтбрг было прекрасным приключением, и сегодня оно продолжилось!
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 03:32
    А надо было бы. Пазор
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 03:31
    Прикалывается что ли?))
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