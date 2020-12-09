Витсель: «Не стал праздновать гол из-за уважения к „Зениту“ и болельщикам»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал выездную победу над своим бывшим клубом «Зенитом» (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хорошо, что нам удалось снова выиграть. Наверное, в первом тайме могли сыграть получше, особенно после того, как пропустили. После перерыва сумели прибавить и сделали всё для победы. Очень довольны, что финишировали первыми в группе.

Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Рад и тому, что удалось забить гол. Я очень доволен, но свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту» и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провёл замечательное время.