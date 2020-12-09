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Роналду: «Я никогда не считал Месси своим соперником. Мы отлично ладим»

сегодня, 02:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и высказался на тему соперничества с форвардом каталонской команды Лионелем Месси.

Победа 3:0 на «Камп Ноу»? Словно фильм «Миссия практически невыполнима».

Было крайне важно сильно начать этот матч, и спустя 20 минут мы уже вели со счётом 2:0. С этого момента мы по-настоящему поверили в то, что можем это сделать. Эта победа очень серьёзно укрепит нашу уверенность. Мы нуждались в победе над такой большой командой.

Мы с Месси уже как 12-13 лет посещаем церемонии награждения, и я никогда не видел в нём соперника. Всё это разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили с ним, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:57
Нырок понял что он максимум пенальтист . вот и пытается примазаться
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:47
Действительно! Месси тебе не ровня! Этот матч показал кто есть кто!!! Роналду- возможно, лучший игрок в истории футбола!!! Но ни как не Месси! Играй Роналду за такие сильные сборные как Бразилия, Франции и т.д., то он бы тоже мог стать 3 кратным чемпионом мира, как и Пеле!!! Даже с такой сборной, как Португалия, сумел выиграть чемпионат Европы, ещё в 2004 году был в финале чемпионата Европы, чуть-чуть не хватило на победу. Первый трофей в истории Лиги Наций выиграл. Настоящий лидер своих команд. Где бы он не играл, Криштиану всегда лидер команды. Тащит в самых важных матчах. Надеюсь, что мы увидим его супер игру ещё много лет!!! Пусть ещё побьёт рекорд иранца по числу голов за сборную в официальных матчах! С уходом Роналду из футбола уйдет целая эпоха!!! Я бы очень обрадовался его возвращению в мадридский Реал!!! Лучший игрок в истории футбола должен играть за лучший клуб в истории футбола!!!
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 03:39
Соккер... стареет... Ну явно "Мы отлично ладим" лишнее в заголовке)
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:34
я никогда не видел в нём соперника
он - душка. :)
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 03:28
Если это на самом деле так,то я бы от души порадовался за них обоих
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 03:27
Может,это и на самом деле так и есть,на поле они закадычные враги,а за стадионом им делить нечего...У меня были такие случаи,пусть и не на таком уровне как у этих парней
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:24
Правельно Рон! Гном тебе не сопернек. Он даже в топ-50 лучших бомбардиров не входит.
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 03:08
Вряд-ли подсознательно он так думает, но попытка хорошая
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:04
Два великих футболиста ладят.
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