Роналду: «Я никогда не считал Месси своим соперником. Мы отлично ладим»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и высказался на тему соперничества с форвардом каталонской команды .

Победа 3:0 на «Камп Ноу»? Словно фильм «Миссия практически невыполнима».

Было крайне важно сильно начать этот матч, и спустя 20 минут мы уже вели со счётом 2:0. С этого момента мы по-настоящему поверили в то, что можем это сделать. Эта победа очень серьёзно укрепит нашу уверенность. Мы нуждались в победе над такой большой командой.