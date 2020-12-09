Роналду: «Я никогда не считал Месси своим соперником. Мы отлично ладим»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и высказался на тему соперничества с форвардом каталонской команды Лионелем Месси.
Победа 3:0 на «Камп Ноу»? Словно фильм «Миссия практически невыполнима».
Было крайне важно сильно начать этот матч, и спустя 20 минут мы уже вели со счётом 2:0. С этого момента мы по-настоящему поверили в то, что можем это сделать. Эта победа очень серьёзно укрепит нашу уверенность. Мы нуждались в победе над такой большой командой.
Мы с Месси уже как 12-13 лет посещаем церемонии награждения, и я никогда не видел в нём соперника. Всё это разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили с ним, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое.
он - душка. :)
он - душка. :)