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«Спартак» показал, как Соболев восстанавливается после операции на колене

сегодня, 15:48

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал видео с участием нападающего Александра Соболева, который проходит восстановление после операции на колене.

«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале. Здоровья, Саш! Ждем на поле», — говорится в сообщении клуба.

В клубе ожидают, что Соболев вернется в общую группу в период зимней паузы.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:46
Здоровья и не торопиться с выходом на поле)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:50
Но реабилитация ещё не прошла.
beefs
beefs
сегодня в 15:50
скорейшего выздоровления, парень...
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