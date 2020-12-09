«Спартак» показал, как Соболев восстанавливается после операции на колене

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал видео с участием нападающего Александра Соболева, который проходит восстановление после операции на колене.
«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале. Здоровья, Саш! Ждем на поле», — говорится в сообщении клуба.
В клубе ожидают, что Соболев вернется в общую группу в период зимней паузы.
Александр Соболев работает над своим возвращением в зале 💪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020
Здоровья, Саш! Ждём на поле ⚽️ pic.twitter.com/vaVOhKzC6T