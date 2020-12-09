«Спартак» показал, как Соболев восстанавливается после операции на колене

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сегодня, 15:48

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал видео с участием нападающего , который проходит восстановление после операции на колене.

«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале. Здоровья, Саш! Ждем на поле», — говорится в сообщении клуба.

В клубе ожидают, что Соболев вернется в общую группу в период зимней паузы.