Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.
Пресс-служба красно-белых в клубном твиттере сообщает, что 29-летний футболист вернулся в общую группу и сегодня тренировался наравне с партнёрами в преддверии заключительных матчей перед зимней паузой с «Сочи» и «Зенитом».
Александр Кокорин готовится к #СочиСпартак в общей группе 👌 pic.twitter.com/N7Y1f7GPBf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020
В любом случае хорошо, что есть обойма форвардов в отсутствие травмированного Соболева.
В любом случае хорошо, что есть обойма форвардов в отсутствие травмированного Соболева.