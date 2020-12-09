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Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»

сегодня, 14:11

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.

Пресс-служба красно-белых в клубном твиттере сообщает, что 29-летний футболист вернулся в общую группу и сегодня тренировался наравне с партнёрами в преддверии заключительных матчей перед зимней паузой с «Сочи» и «Зенитом».

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матос
матос
сегодня в 17:25
От Коко пользы Спартаку как от козла молока...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:13
Кокорин вернулся в общую группу «Спартака».........в общую группу запасных.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:37
Шёл 2030 год... Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»)))))))
Mangur
Mangur
сегодня в 15:34
Восстановление игрока, после травмы не может не радовать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:14
Радости от этой новости у всех полные штаны ! Слюни от счастья уже пускаем !
drug01
drug01
сегодня в 14:50
Это очень хорошо впереди игра с Зенитом!!!
makkie
makkie
сегодня в 14:49, ред.
Неужели это как-то связано с уходом Газизова?
В любом случае хорошо, что есть обойма форвардов в отсутствие травмированного Соболева.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 14:24
раз шестой уже вроде как
LOpp
LOpp
сегодня в 14:16
может забьет бывшим..
Faustello
Faustello
сегодня в 14:15
Киска Заремы на позитиве!))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:13
Ну все усиление в команде
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