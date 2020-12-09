Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»

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сегодня, 14:11

Нападающий «Спартака» восстановился после травмы.

Пресс-служба красно-белых в клубном твиттере сообщает, что 29-летний футболист вернулся в общую группу и сегодня тренировался наравне с партнёрами в преддверии заключительных матчей перед зимней паузой с «Сочи» и «Зенитом».