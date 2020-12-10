Шварц: «Матч без зрителей? Есть плюс — смогу докричаться до игроков»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал тот факт, что матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» пройдет без зрителей.

Повлияют ли пустые трибуны на обстановку? Состав против «Зенита» не будет зависеть от предстоящей игры «Сочи», которая будет через три дня. Сейчас нам предстоит принять решение по той схеме, с которой сыграем. Нам нужно закончить матч с положительным результатом. Для меня это будет первый опыт игры без зрителей. Стоит отметить, что есть положительные моменты. Я смогу больше управлять командой. Смогу докричаться до игроков.

Чувствую ли я, что тренеры соперников уже подстраиваются под игру «Динамо» и начинают понимать, чего ждать? Удивляет ли это меня? Мы сейчас не говорим о том, чтобы удивить чем-то наших соперников. Мы не концентрируемся на этом. Наверняка тренеры соперников нас изучают и смотрят. Но по игре «Динамо» нам принципиально важно улучшать нашу игру. В игре в защите, в переходных фазах и при владении мячом.