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Шварц: «Матч без зрителей? Есть плюс — смогу докричаться до игроков»

вчера, 15:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал тот факт, что матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» пройдет без зрителей.

Повлияют ли пустые трибуны на обстановку? Состав против «Зенита» не будет зависеть от предстоящей игры «Сочи», которая будет через три дня. Сейчас нам предстоит принять решение по той схеме, с которой сыграем. Нам нужно закончить матч с положительным результатом. Для меня это будет первый опыт игры без зрителей. Стоит отметить, что есть положительные моменты. Я смогу больше управлять командой. Смогу докричаться до игроков.

Чувствую ли я, что тренеры соперников уже подстраиваются под игру «Динамо» и начинают понимать, чего ждать? Удивляет ли это меня? Мы сейчас не говорим о том, чтобы удивить чем-то наших соперников. Мы не концентрируемся на этом. Наверняка тренеры соперников нас изучают и смотрят. Но по игре «Динамо» нам принципиально важно улучшать нашу игру. В игре в защите, в переходных фазах и при владении мячом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:25
Сделайте второй раз за сезон "болотным жабам" трах-та-ра-рах,и страна будет в восторге!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:12
Говорят, всё-таки со зрителями.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:23
Вопрос лишь в том, поймут ли его игроки
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:02
Игроки здоровы - это главный плюс.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:28
Удачи. Давно ждем хороших результатов .
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:23
Не будут болельщики мешать играть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:22
Над стадионом "Зенит-Арены" отчетливо разносились немецкие отборные ругательства.
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