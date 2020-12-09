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Защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе

сегодня, 16:36

Защитник ЦСКА Бруно Фукс приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что бразильский футболист восстанавливался после травмы, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У Фукса было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.

«У нас хорошая новость. Накануне Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб Ганчаренко взял немного усеченный состав», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ доктоР7 (раскрыть)
сегодня в 19:50
Эджуке-самый самобытный футболист РПЛ.Остальные плюс-минус усреднённые,один чуть квалифицированнее другого,вот и всё.
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 19:48
Если ты не следил,уточняю :Давно плюнули!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ доктоР7 (раскрыть)
сегодня в 19:35
С мусой то также было, только у него даже дриблинна не было
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:53
Ничего себе, я уж и не надеялся.
доктоР7
доктоР7 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:23
Гаич в Аргентине не играл с фиг знает какого месяца этого года, форму не набрал ещё, рано по нему выводы делать, весной себя покажет, что за фрукт, после полноценной предсезонной подготовки. А Эджуке - это да, всадник без головы, обводка ради обводки, выстрел в молоко, селекция ошиблась.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:57, ред.
По последней инфе на матч с Динамо Загреб не полетели Влашич, Фукс и ещё ряд игроков. Фукс понятно только после травмы, а Влашичу дали отдых.Он нам свеженьким будет нужен в играх с Уралом и Ростовом.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:54
Оооо....отлично, значит на больничном только Набабкин остался.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:22
Многие лета Анатолий.
Сезон закончился, а предстоит ещё 13 туров сыграть. Удачных игр Бруно, и без травм,
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:18
Так и не поняли кого купили, Гаича и Эджуке можно сплавить в спартак.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:00
В ЦСКА плюнули на Еврокубок.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:49
к февральским стартам наберёт форму))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:37
К сожалению сезон уже заканчивается и вряд ли он сыграть успеет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:36
Радует. Главное чтобы заиграл на прежнем уровне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:36
Ну слава богу!
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