Защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе

Защитник ЦСКА Бруно Фукс приступил к тренировкам в общей группе.
Напомним, что бразильский футболист восстанавливался после травмы, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У Фукса было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.
«У нас хорошая новость. Накануне Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб Ганчаренко взял немного усеченный состав», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.
У нас хорошая новость 😄 Накануне @bruno_fuchs99 вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб #ВМГ взял немного усеченный состав 👀 pic.twitter.com/kcyTAxGAaB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020
Сезон закончился, а предстоит ещё 13 туров сыграть. Удачных игр Бруно, и без травм,
Сезон закончился, а предстоит ещё 13 туров сыграть. Удачных игр Бруно, и без травм,