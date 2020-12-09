Защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе

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сегодня, 16:36

Защитник ЦСКА приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что бразильский футболист восстанавливался после травмы, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У Фукса было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.

«У нас хорошая новость. Накануне Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб Ганчаренко взял немного усеченный состав», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА .