Игнатьев — о Тедеско: «Не представляю, чтобы Лобановский вёл себя так»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о наставнике «Спартака» .

Кому-то нравится такое поведение, кому-то — нет. Надо уметь выходить из-под этого давления. Думаю, футболистов это не очень волнует. Наверное, и тренерский штаб «Спартака» не очень зациклен на этих моментах. На сегодняшней игре это никак не отразится. Футболисты думают о том, как обыграть соперника. Не стоит зацикливать на этом внимание.

Возможно, поведение Тедеско — его вариант: одни тренеры очень эмоциональные, считают, что могут подгонять команду этим, другие думают, что влиять на игру никак не надо, а до футболистов во время матча не достучишься. Его эмоциональный порыв даёт возможность быть соучастником. Внутренний голос говорит: «Я тоже с вами!» У всех своя фишка, но важно, чтобы люди не выходили за грань.

Такое поведение тренеров — веяние времени. Я не приемлю это, но мы живём в такую эпоху. Не представляю, чтобы Бесков, Лобановский, Маслов, Симонян вели себя так. Они были очень солидны, царственны. А поддержать футболиста эмоциональным поведением не получится. Все игроки сосредоточены на матче.