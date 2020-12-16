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Игнатьев — о Тедеско: «Не представляю, чтобы Лобановский вёл себя так»

16 декабря 2020, 19:12

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.

Кому-то нравится такое поведение, кому-то — нет. Надо уметь выходить из-под этого давления. Думаю, футболистов это не очень волнует. Наверное, и тренерский штаб «Спартака» не очень зациклен на этих моментах. На сегодняшней игре это никак не отразится. Футболисты думают о том, как обыграть соперника. Не стоит зацикливать на этом внимание.

Возможно, поведение Тедеско — его вариант: одни тренеры очень эмоциональные, считают, что могут подгонять команду этим, другие думают, что влиять на игру никак не надо, а до футболистов во время матча не достучишься. Его эмоциональный порыв даёт возможность быть соучастником. Внутренний голос говорит: «Я тоже с вами!» У всех своя фишка, но важно, чтобы люди не выходили за грань.

Такое поведение тренеров — веяние времени. Я не приемлю это, но мы живём в такую эпоху. Не представляю, чтобы Бесков, Лобановский, Маслов, Симонян вели себя так. Они были очень солидны, царственны. А поддержать футболиста эмоциональным поведением не получится. Все игроки сосредоточены на матче.

Сегодня «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в 20:00 по МСК на «Газпром Арене».

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
16 декабря в 20:51
лобановский конечно великий но далеко не самый,есть тренеры сильнее и такие же эмоциональные как тедеско,уж лучше так чем безразлично смотреть,я помню и моменты когда команды лобановского таскали в доль и поперёк,это не показатель качества тренера,а вот игнатьев мне вообще ни о чём не говорит,бывший тренер сатурна и ассистент там чей то уже не помню,вообщем местный физрук который как и многие считает себя экспертом
Caniggia
Caniggia
16 декабря в 20:31
Это новая формация молодых тренеров и не надо на это обращать внимание. Тодеско, Конте, Симеоне, Индзаги, Нагельсманн, Тухель - все они сверхэмоциональны!
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 20:31
Странные сравнения тренеров разных стран и периодов.Тогда и западные тренеры не вели себя так,а теперь это почти норма.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 19:51
Неоднозначная фигура этот самый Тедеско. Странно себя ведет.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 декабря в 19:43
По-моему он просто неуравновешенный шизофреник
протон1
протон1
16 декабря в 19:42
не надо сравнивать школу ссср с нынешней школой жизни. будь он в это время кто его знает. люди в ссср были золотые
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 19:38
Пускай себе попрыгает может лезгинку танцевать научится.
Байкал-38
Байкал-38 ответ d_fincher (раскрыть)
16 декабря в 19:34
Ты для начала объясни румыну, что бы он себя достойно!
Тедеско сам себя сливает!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
16 декабря в 19:31
Игнатьев имел ввиду, что даже великие тренеры так себя не вели, а тут какая то пустышка охренела по полной.
Тедеску осуждает весь футбольный мир, кроме большинства спартачей! Но и там есть много людей, которым стыдно, что он такими поступками очерняет Спартак.
d_fincher
d_fincher
16 декабря в 19:29
Неужели кампания по сливу Тедеско не закончится до победного конца? Когда же они перестанут.
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 19:18
Не корректное сравнение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 19:13
Как можно их сравнивать!?
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