Игнатьев — о Тедеско: «Не представляю, чтобы Лобановский вёл себя так»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.
Кому-то нравится такое поведение, кому-то — нет. Надо уметь выходить из-под этого давления. Думаю, футболистов это не очень волнует. Наверное, и тренерский штаб «Спартака» не очень зациклен на этих моментах. На сегодняшней игре это никак не отразится. Футболисты думают о том, как обыграть соперника. Не стоит зацикливать на этом внимание.
Возможно, поведение Тедеско — его вариант: одни тренеры очень эмоциональные, считают, что могут подгонять команду этим, другие думают, что влиять на игру никак не надо, а до футболистов во время матча не достучишься. Его эмоциональный порыв даёт возможность быть соучастником. Внутренний голос говорит: «Я тоже с вами!» У всех своя фишка, но важно, чтобы люди не выходили за грань.
Такое поведение тренеров — веяние времени. Я не приемлю это, но мы живём в такую эпоху. Не представляю, чтобы Бесков, Лобановский, Маслов, Симонян вели себя так. Они были очень солидны, царственны. А поддержать футболиста эмоциональным поведением не получится. Все игроки сосредоточены на матче.
Сегодня «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в 20:00 по МСК на «Газпром Арене».
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Тедеско сам себя сливает!!!
Тедеско сам себя сливает!!!
Тедеску осуждает весь футбольный мир, кроме большинства спартачей! Но и там есть много людей, которым стыдно, что он такими поступками очерняет Спартак.
Тедеску осуждает весь футбольный мир, кроме большинства спартачей! Но и там есть много людей, которым стыдно, что он такими поступками очерняет Спартак.