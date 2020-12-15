Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с „Сочи“ и „Зенитом“»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , поделился мнением о причинах пропуска игроком матча со своим бывшим клубом «Зенитом» в 19-м туре РПЛ .

Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая.

Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у Кокорина будет нормально.