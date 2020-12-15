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Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с „Сочи“ и „Зенитом“»

15 декабря 2020, 14:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделился мнением о причинах пропуска игроком матча со своим бывшим клубом «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая.

Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у Кокорина будет нормально.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
15 декабря в 17:54
Если бы очень хотел, то сыграл бы.
112910415
112910415
15 декабря в 16:53
ну, как вот тут не искать заговора ...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 декабря в 15:44
Почти ничего , зарплату надо , а остальное по фигу!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 декабря в 15:43
Тем удивительное упорство Семака , который настаивал на возвращение Кокорина в Зенит?!? Бог отвел от неправедного решения???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 15:00
Кажется,что Саше уже нечего не надо!
порт
порт
15 декабря в 14:53
Непруха? Да вроде наоборот пруха, на поле не выходит, а денежка капают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 14:48
Хорошо он устроился в Спартаке.
Личный массажист, но постоянно на травме. Почему в Сочи подобного не было? Либо спартаковцы ему мстят за зенитовское прошлое, калеча на тренировках (на поле - то он почти не бывает), либо мужик держит слово - не играет за народных.
При этом исправно получая не маленькую зарплату.
Вобщем, полный провал. Федуну сильно повезет, если удастся его кому нить сплавить.
cska1948
cska1948
15 декабря в 14:47
Если раньше говорили о каких-то мифических микротравмах, то теперь одно слово - травмировался. Видимо руководство Зенита знает больше Семака, раз не разрешили ему оставить Кокорина в команде.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 14:43
ЦИРК!!!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 14:30
Нормально будет когда уйдёт из Спартака.
sihafazatron
sihafazatron
15 декабря в 14:29
Оба пораньше вышли в отпуск))) просто непруха какая-то))
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 14:29
Не верю!!!
Станиславский.
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