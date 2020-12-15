Массажист Кокорина: «Саша очень хотел сыграть с „Сочи“ и „Зенитом“»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделился мнением о причинах пропуска игроком матча со своим бывшим клубом «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.
Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая.
Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у Кокорина будет нормально.
Личный массажист, но постоянно на травме. Почему в Сочи подобного не было? Либо спартаковцы ему мстят за зенитовское прошлое, калеча на тренировках (на поле - то он почти не бывает), либо мужик держит слово - не играет за народных.
При этом исправно получая не маленькую зарплату.
Вобщем, полный провал. Федуну сильно повезет, если удастся его кому нить сплавить.
Личный массажист, но постоянно на травме. Почему в Сочи подобного не было? Либо спартаковцы ему мстят за зенитовское прошлое, калеча на тренировках (на поле - то он почти не бывает), либо мужик держит слово - не играет за народных.
При этом исправно получая не маленькую зарплату.
Вобщем, полный провал. Федуну сильно повезет, если удастся его кому нить сплавить.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Станиславский.
Станиславский.