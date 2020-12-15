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Кокорин вновь пропустит матч с «Зенитом». Игрок не полетел в Петербург

15 декабря 2020, 13:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нападающий красно-белых Александр Кокорин не полетит с командой на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Кокорин не полетит. Игрок жалуется на мышечные боли.

В первом круге РПЛ ранее игравший за «Зенит» Кокорин также пропустил матч против бывшей команды.

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Все комментарии
memphis
memphis
16 декабря в 00:03
Сказали же, что играть в России не дадут...
4RT
4RT
15 декабря в 21:45
Кто бы в этом сомневался
Храневец
Храневец
15 декабря в 19:23
за такое бобло грех не поболеть .Пак будь внимателен
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
15 декабря в 17:48
Вот когда Новосельцев по курортам прыгал, многие здесь ржали, типа, зенит 8ы с кормушкой. Тоже самое с Малкомом, всё требовали виноватых по разбазариванию народных миллионов. А тут кокорина взялись стыдить, зарплату на контроль ставить, пробелы в законах и контрактах вспоминать.
Санчо Панса
Санчо Панса
15 декабря в 17:44
Саша делает все, чтобы его продали уже этой зимой) Только нафиг он кому там нужен! Переломанный, так еще и бывший зэк.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
15 декабря в 17:08
Футбольная проститутка.
Kosmos58
Kosmos58
15 декабря в 17:06
Я угораю с этого Картохи! Мне б такую жизнь - деньги грести лопатой! (вот отсюда у него и мышечная травма!).
batog
batog ответ antant1 (раскрыть)
15 декабря в 16:07
копеек!!!!!!
Juve14
Juve14
15 декабря в 15:57
Пора игрокам в контракте прописывать почасовую зп, с учетом того сколько времени провел на поле, с кучей нюансов естественно
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
15 декабря в 15:56
Жаль Кокошу, мог бы стать отличным форвардом, но предпочел сомнительные деяния футбольным. Жаль что в спортшколах не объясняют, что век футболиста краток, и тусить можно и после завершения карьеры.
Kresi frok
Kresi frok
15 декабря в 15:50
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    15 декабря в 15:22
    Кокоша я так понимаю уже подыскивает себе новый клуб. ЗдОрово он Федуна развел, отдохнул, деньжат нехилых срубил, подлечился...
    alex-dsi
    alex-dsi
    15 декабря в 15:03
    Мне вот интересно... игрок не играет... травма... а они ему больничный и деньги из фонда соцстраха?
    mr. Krot
    mr. Krot
    15 декабря в 15:00
    Прикол будет, если окажется, что он ещё от Газпрома получает деньги, чтобы не играть
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    15 декабря в 14:54
    Он что идиот, против своих играть ахаха
    antant1
    antant1
    15 декабря в 14:49
    Продайте его пока не поздно в Зенит, хотя бы млн за 50
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    15 декабря в 14:31
    Можно жаловаться на боли в ножке , тебя будут лечить в лучших клиниках Европы и ещё платить зарплату в 3 млн $ ...
    beefs
    beefs
    15 декабря в 14:21
    а Дзагоев уже вышел на поле...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 декабря в 14:20
    За что ему зарплату платят ?
    За красивые глазки ?
    И кто же тайный поклонник Кокоши ?
    Неужели Федун ?
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    15 декабря в 14:19
    Покорители Четвертых мест в ЛЧ, в группах с евросередняками, уже затрепетали)
    CАRLOS
    CАRLOS ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 декабря в 14:16, ред.
    Наоборот, количество игр раз делить на сумму зарплаты и выплатить ему что получится. Вместо зарплаты.
    112910415
    112910415
    15 декабря в 14:10
    немолодой, не очень здоровый человек
    sv_1969
    sv_1969 ответ Evilhuman (раскрыть)
    15 декабря в 14:05
    Да он уже себя опозорил до конца дней своих!
    Caniggia
    Caniggia
    15 декабря в 14:03
    У чувака жизнь удалась. Что вы от него хотите?
    13 RUS
    13 RUS
    15 декабря в 14:02
    По полной возместил бабла,что не платили пока сидел, Федун щедрая душа
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    15 декабря в 14:01
    не по понятиям играть против бомжей?
    zzz-
    zzz-
    15 декабря в 14:01
    за его зарплату халк готов в Спартак приехать...хоть штрафные забивать кто будет и перед зенитом заднюю не включит...Какошник трус не с сочи ни с зенитом не разу не вышел...на кой он вообще нужен..к Газизову его ..
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
    15 декабря в 13:59
    Он всё правильно делает!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 декабря в 13:58
    Он вообще игать собирается?!
    JackNorz
    JackNorz
    15 декабря в 13:55
    Балласт.
    Против Сочи и Зенита видимо вообще никогда не сыграет.
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