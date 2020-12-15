Кокорин вновь пропустит матч с «Зенитом». Игрок не полетел в Петербург

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нападающий красно-белых Александр Кокорин не полетит с командой на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита».
Кокорин не полетит. Игрок жалуется на мышечные боли.
В первом круге РПЛ ранее игравший за «Зенит» Кокорин также пропустил матч против бывшей команды.
За красивые глазки ?
И кто же тайный поклонник Кокоши ?
Неужели Федун ?
За красивые глазки ?
И кто же тайный поклонник Кокоши ?
Неужели Федун ?
Против Сочи и Зенита видимо вообще никогда не сыграет.
Против Сочи и Зенита видимо вообще никогда не сыграет.