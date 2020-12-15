Кокорин вновь пропустит матч с «Зенитом». Игрок не полетел в Петербург

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15 декабря 2020, 13:14

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нападающий красно-белых не полетит с командой на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Кокорин не полетит. Игрок жалуется на мышечные боли.