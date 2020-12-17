Слуцкий: «„Рубин“ доигрывал прошлый чемпионат в цейтноте, как и „Ахмат“»

Главный тренер «Рубина» после заключительного матча первой половины сезона РПЛ против «Ахмата» (0:0) порассуждал о пользе межсезонья.

Поможет ли зимняя пауза? Думаю, да. Был очень тяжелый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и «Ахмат», потому что боролись за выживание. Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось.

Поэтому все ребята и я ждем этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного. Можно сказать, что болельщики набрались терпения. Надеюсь, что следующий год принесет нам больше позитивных эмоций — и в плане футбола, и в плане здоровья.