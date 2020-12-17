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Слуцкий: «„Рубин“ доигрывал прошлый чемпионат в цейтноте, как и „Ахмат“»

вчера, 23:34
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после заключительного матча первой половины сезона РПЛ против «Ахмата» (0:0) порассуждал о пользе межсезонья.

Поможет ли зимняя пауза? Думаю, да. Был очень тяжелый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и «Ахмат», потому что боролись за выживание. Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось.

Поэтому все ребята и я ждем этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного. Можно сказать, что болельщики набрались терпения. Надеюсь, что следующий год принесет нам больше позитивных эмоций — и в плане футбола, и в плане здоровья.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:44
Лёне не терпится горло промочить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:58
Всё будет хорошо,может ещё нас потренируешь,как в былые времена!
мангo
мангo
вчера в 23:57
Леня прав! Ждем Нового года!
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:37
Леонид Викторович, а кому сейчас легко?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:34
Рассуждать не руководить.
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