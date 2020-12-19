Форвард «Боруссии» Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге

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сегодня, 00:38

В матче 13-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» в гостях уступила «Униону» со счетом 1:2.

Нападающий дортмундцев отметился голом на 60-й минуте. Это первое взятие ворот для игрока в Бундеслиге. На момент матча ему было 16 лет и 28 дней. Таким образом, Юссуфа стал рекордсменом турнира.

Мукоко побил рекорд полузащитника «Байера» Флориана Виртца, установленный в июне этого года. Виртцу на момент игры было 17 лет и 34 дня.

Ранее Юссуфа установил два рекорда, став самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги и самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.