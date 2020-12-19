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Форвард «Боруссии» Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге

сегодня, 00:38
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В матче 13-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» в гостях уступила «Униону» со счетом 1:2.

Нападающий дортмундцев Юссуфа Мукоко отметился голом на 60-й минуте. Это первое взятие ворот для игрока в Бундеслиге. На момент матча ему было 16 лет и 28 дней. Таким образом, Юссуфа стал рекордсменом турнира.

Мукоко побил рекорд полузащитника «Байера» Флориана Виртца, установленный в июне этого года. Виртцу на момент игры было 17 лет и 34 дня.

Ранее Юссуфа установил два рекорда, став самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги и самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

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Спрaведливый
Спрaведливый ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 03:21
Справедливо! Всегда рад за тех, кто побеждает ставками т.е качеством, а не количеством!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:09
Юсуф такой Юсуф!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:01
Рекорд - это хорошо, а вот то что очередные три очка профукали - это плохо.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:00
Респект СанитаруЛеса !
Cat01
Cat01
сегодня в 00:42
Молодец так продолжай играть
1bear
1bear
сегодня в 00:42
Как можно выиграть 29 000 за раз??? научите,пожалуйста.......
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