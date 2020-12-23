Гвардиола: «„Арсенал“ совершит большую ошибку, уволив Артету»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Арсеналом» (4:1) в четвертьфинале Кубка Лиги поддержал наставника «канониров» , который несколько лет работал ассистентом каталонского специалиста в манчестерском клубе.

Они [руководство «Арсенала»] совершат большую ошибку [если уволят Артету]. Я практически уверен, что они доверятся ему.

Я понимаю, что аналитики анализируют результаты. Но я работал с ним много лет и знаю о его невероятных личностных качествах и особенно как тренера, который вовлечён во все сферы. Это всего лишь вопрос времени, он хорошо сделает свою работу.

С Артетой «Арсенал» выиграл два титула, чего давно не случалось в этом клубе. В нынешней ситуации с пандемией, несмотря на проблемы из-за травм, которые у них есть, они всегда показывали хорошую игру. Но, к сожалению, наша работа зависит от результатов.

Я могу рассказать о своём опыте совместной работы с ним в одной из самых невероятно успешных команд в истории Англии, и он был частью этого успеха. Без него это было бы невозможно. И для создания чего-то подобного вам необходимо время, как было и со мной в моём первом сезоне.