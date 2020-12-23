ГлавнаяНовости

Гвардиола: «„Арсенал“ совершит большую ошибку, уволив Артету»

сегодня, 03:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Арсеналом» (4:1) в четвертьфинале Кубка Лиги поддержал наставника «канониров» Микеля Артету, который несколько лет работал ассистентом каталонского специалиста в манчестерском клубе.

Они [руководство «Арсенала»] совершат большую ошибку [если уволят Артету]. Я практически уверен, что они доверятся ему.

Я понимаю, что аналитики анализируют результаты. Но я работал с ним много лет и знаю о его невероятных личностных качествах и особенно как тренера, который вовлечён во все сферы. Это всего лишь вопрос времени, он хорошо сделает свою работу.

С Артетой «Арсенал» выиграл два титула, чего давно не случалось в этом клубе. В нынешней ситуации с пандемией, несмотря на проблемы из-за травм, которые у них есть, они всегда показывали хорошую игру. Но, к сожалению, наша работа зависит от результатов.

Я могу рассказать о своём опыте совместной работы с ним в одной из самых невероятно успешных команд в истории Англии, и он был частью этого успеха. Без него это было бы невозможно. И для создания чего-то подобного вам необходимо время, как было и со мной в моём первом сезоне.

Все новости
Линекер о достижении Месси: «Больше этот рекорд никто не побьёт»
Сегодня, 06:30 Комментарии3
Месси: «В начале карьеры я никогда не думал, что буду бить рекорды»
Сегодня, 03:59 Комментарии2
Артета: «Если не исправим ситуацию, у „Арсенала“ будут большие проблемы»
Сегодня, 02:56 Комментарии6
Пирло: «Нет смысла говорить о тактике после удаления на 10-й минуте»
Сегодня, 02:19 Комментарии3
Штоффельсхаус: «Антон Миранчук и Баринов заявят о себе в Европе»
Вчера, 23:07 Комментарии5
Нуньеш: «Жардим добьётся успеха в „Спартаке“. Он развил Мбаппе»
Вчера, 22:37 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:21
И уволить нельзя, и не уволить тоже нельзя.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:35
МС совершает ошибку не увольняя Гвардиолу.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:34
А может он и прав.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100