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Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году

сегодня, 14:11

Домашний стадион московского «Спартака» будет переименован в 2021 году. Банк «Открытие» планирует переименовать стадион в «Открытие банк Арена». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку». Такая форма названия стадионов — типичная практика для мирового спорта.

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МапС
МапС
сегодня в 17:07
Набор слов.
Биргер
Биргер
сегодня в 17:02
Свинодром - лучшее название !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:38
А вроде Спартак (ф\к) не бедствует. Дополнительные деньги потекут в карманчик Лени Федуна.
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 16:08
Зарем-арена, будет соответствовать духу некогда народной команды.
makkie
makkie
сегодня в 16:07
Бизнес, везде бизнес...
На футбол, увы, остаётся самый мизер.
Loko57
Loko57
сегодня в 15:19
Более 56ьного названия не было, что раньше, что в новой формулировке.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:14
Данное название как-нельзя наиболее полно отражает историю популярного клуба с богатейшей историей? Откройте общественный сортир с таким названием или вещевой рынок. А "Спартак" по-моему мнению должен играть на "Спартак-Арене". Не являюсь ярым фанатом "Спартака", но такое название полностью плюет на историю российского и советского футбола и "Спартака" в частности. Давайте еще страну назовем "Газ_Нефть_поставки".
drug01
drug01
сегодня в 15:03
А где же основатели Спартака братья Старостины.. Футболисты???
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:54
Светленьких игроков зенита надо переименовать в газпром банк легионеров
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 14:47
Открывалку в закрывашку, вот это больше передаст смысл, если он там вообще есть
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:44
А когда планируется переименовать «Открытие банк оформите кредитную карту с беспроцентным льготным периодом Арена»?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:35
А когда саму команду переименуют, что бы вообще соответствовать роли поддержки банка?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:28
Будут каждый год по слову добовлять!🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:26
Неужели у Федуна так плохи дела, что не смог в честь 100-летия "великого" клуба соответствующее имя дать?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:21
А еще лет через пять переименуют в честь усопшего банкира.
И смех и грех !!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:20
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 14:18
    Сегодня получил футболку.Спасибо!!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 14:12
    все дальше от футбола...
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