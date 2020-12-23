Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году

Домашний стадион московского «Спартака» будет переименован в 2021 году. Банк «Открытие» планирует переименовать стадион в «Открытие банк Арена». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Переименование «Открытие арены» в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку». Такая форма названия стадионов — типичная практика для мирового спорта.