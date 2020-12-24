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Брызгалов: «Желаю, чтобы „Спартак“ поборолся за чемпионство в этом сезоне»

сегодня, 09:16

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился воспоминаниями о выступлениях за «Спартак».

Слежу ли за «Спартаком»? Не сказал бы, что пристально и внимательно, но «Спартак» такая команда, что в любом случае она на виду. Про неё всегда много новостей и информации, поэтому, конечно, в курсе основных событий. Поскольку я провёл в «Спартаке» пять лет, естественно, мне этот клуб небезразличен. Желаю ему составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА в борьбе за чемпионство.

Самое яркое воспоминание о «Спартаке», когда был в команде? Это был переходный сезон, когда наш чемпионат менял систему с «весна-осень» на «осень-весна». Мы тогда заняли второе место и попали в Лигу чемпионов, хотя начали не очень хорошо и шли в нижней части таблицы. Помню, за два тура до конца выиграли у «Зенита» в гостях 3:2, потом тоже на выезде у «Локомотива» 2:0 и финишировали вторыми. Ну и, конечно, осталась в памяти Лига чемпионов, игра против «Барселоны» и Месси. Те минуты запомнил на всю жизнь.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:54
Предпосылок к борьбе за чемпионство пока особых не прослеживаться. Меняются управленцы, чехарда с тренерами. Конечно вероятность мала, но за зимнюю паузу может что-то поменяться в лучшую сторону. Отрыв от лидеров небольшой, состав команды вроде тоже не безнадежен, ближе к весне Соболев заменит Кутепова в нападении, может порадуют еще своих болельщиков.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:30
Серебряный призёр чемпионата России: 2012
Победитель Первенства ПФЛ: 2014/15 (зона «Запад»)
За год из игрока РПЛ до уровня игрока второй лиги.
Игрок ниже среднего уровня гордится тем, что он по сути только числился в Спартаке. Наверное легендой себя считает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:30
С Зенитом сложно тягаться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:21
Наверное не поборится
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