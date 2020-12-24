Брызгалов: «Желаю, чтобы „Спартак“ поборолся за чемпионство в этом сезоне»

Защитник «Факела» поделился воспоминаниями о выступлениях за «Спартак».

Слежу ли за «Спартаком»? Не сказал бы, что пристально и внимательно, но «Спартак» такая команда, что в любом случае она на виду. Про неё всегда много новостей и информации, поэтому, конечно, в курсе основных событий. Поскольку я провёл в «Спартаке» пять лет, естественно, мне этот клуб небезразличен. Желаю ему составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА в борьбе за чемпионство.

Самое яркое воспоминание о «Спартаке», когда был в команде? Это был переходный сезон, когда наш чемпионат менял систему с «весна-осень» на «осень-весна». Мы тогда заняли второе место и попали в Лигу чемпионов, хотя начали не очень хорошо и шли в нижней части таблицы. Помню, за два тура до конца выиграли у «Зенита» в гостях 3:2, потом тоже на выезде у «Локомотива» 2:0 и финишировали вторыми. Ну и, конечно, осталась в памяти Лига чемпионов, игра против «Барселоны» и Месси. Те минуты запомнил на всю жизнь.