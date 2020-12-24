«Козел пришел растить капусту». Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»

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вчера, 23:56

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Владимира Леонченко на пост гендиректора «Локомотива».

O, Леонченко-таки назначили... Люди меняются, конечно, но вообще – козел пришел растить капусту. В добрый путь, «Локомотив».

O, Леонченко-таки назначили...) Люди меняются, конечно, но вообще — козел пришел растить капусту.

В добрый путь, Локомотив.(( — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) December 24, 2020

На данном посту Леонченко сменил Василия Кикнадзе, занимавшего должность гендира с 2018 года.