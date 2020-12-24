ГлавнаяНовости

«Козел пришел растить капусту». Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»

вчера, 23:56

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Владимира Леонченко на пост гендиректора «Локомотива».

O, Леонченко-таки назначили... Люди меняются, конечно, но вообще – козел пришел растить капусту. В добрый путь, «Локомотив».

На данном посту Леонченко сменил Василия Кикнадзе, занимавшего должность гендира с 2018 года.

Все новости
Глава «Уфы» Мурзагулов: «Газизов – мощное усиление для любого клуба»
Вчера, 19:10 Комментарии11
Вадим Евсеев определил лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
Вчера, 17:42 Комментарии3
Аршавин: «От „Зенита“ в Лиге чемпионов ждали прорыва, но случился провал»
Вчера, 17:20 Комментарии24
Уткин: «Кикнадзе пригласили Дедом Морозом. Обещания раздавать он умеет»
Вчера, 16:18 Комментарии8
Лебедев: «Уход Кикнадзе и Мещерякова — самая приятная новость года»
Вчера, 15:24 Комментарии5
Кикнадзе — об уходе из «Локо»: «Это были интересные два года в моей жизни»
Вчера, 14:12 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:14
ну хоть бы утке чутка кукурузного корма сыпнули))) ато истощает то за зиму)))
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Действительно!А ведь был грамотным спортивным журналистом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:12
За козла можно и ответить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:11
Надеюсь скоро увидим Васю с разбитой харей!🤣🤣🤣
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:00
Вася не лучше ушедшего Васи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100