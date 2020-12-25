Мурзагулов: «Газизов был слишком честен в Москве, а там так нельзя»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о бывшем генеральном директоре «Спартака» Шамиле Газизове, который ранее работал в уфимском клубе.

Почему у Газизова не пошло в Москве? Я ему сразу сказал: «Шамиль, тебе будет тяжело. Ты хороший управленец, отлично разбираешься в футболе, возможно, лучше всех в России, но ты не политик и не интриган». А в Москве, на таких высотах, нужно быть политиком и участвовать в политических интригах. Он не про это. Он говорит: «Подождите, я же делаю то, то и то, зачем вы мне мешаете?» Наверное, он был слишком честен и открыт в Москве, а так на этой высоте действовать нельзя. Это, кстати, одна из причин, по которой я при первой же возможности постоянно смывался из Москвы на родину. Я уже пять раз возвращался в Башкирию.