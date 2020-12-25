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Мурзагулов: «Газизов был слишком честен в Москве, а там так нельзя»

сегодня, 10:18

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о бывшем генеральном директоре «Спартака» Шамиле Газизове, который ранее работал в уфимском клубе.

Почему у Газизова не пошло в Москве? Я ему сразу сказал: «Шамиль, тебе будет тяжело. Ты хороший управленец, отлично разбираешься в футболе, возможно, лучше всех в России, но ты не политик и не интриган». А в Москве, на таких высотах, нужно быть политиком и участвовать в политических интригах. Он не про это. Он говорит: «Подождите, я же делаю то, то и то, зачем вы мне мешаете?» Наверное, он был слишком честен и открыт в Москве, а так на этой высоте действовать нельзя. Это, кстати, одна из причин, по которой я при первой же возможности постоянно смывался из Москвы на родину. Я уже пять раз возвращался в Башкирию.

Ранее появилась информация о том, что «Уфа» предложила Газизову обсудить возвращение в клуб.

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makkie
makkie
сегодня в 11:04
В террариуме Федуна только Карпину удавалось держаться на плаву (и то, до поры до времени).
Увы, но в Спартаке внутри царят междусобойчики, склоки, интриги, вынос информации в СМИ. Даже в чемпионский сезон бомбило. Чудом до титула доехали )))

Пока Федун в Спартаке - соперники могут спать спокойно(
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 10:38, ред.
Наверняка был честен с Заремой, оттого и пострадал.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:30
я тоже когда с Москвы приезжаю, первым делом одежду сжигаю
ОПС
ОПС
сегодня в 10:27, ред.
Слишком белый и пушистый. А от нескольких сотен миллионов чего то не отказался.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:26, ред.
Газизов был крайне эффективен в Москве, в лучших традициях Александра Македонского:
Пришел, увидел, подоил!)))
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