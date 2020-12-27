ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» нацелился на подписание нападающего «Арсенала»

сегодня, 18:10

Нападающий Фоларин Балогун может покинуть «Арсенал».

Как сообщает источник со ссылкой на The Athletic, «Ливерпуль» и ряд клубов Бундеслиги проявляют интерес к молодому форварду. Контракт Балогуна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года, поэтому футболист может вступать в переговоры с другими клубами уже в январе.

В нынешнем сезоне нападающий провёл на поле всего 74 минуты во всех соревнованиях, однако успел отметиться двумя голами и одной результативной передачей в Лиге Европы. Ранее Балогун уже изъявлял желание покинуть «Арсенал».

Все новости
СлухиЧетыре клуба АПЛ претендуют на полузащитника МЮ Джеймса
Сегодня, 21:48 Комментарии1
СлухиФалькао перейдёт в «Интер Майами» в январе
Сегодня, 20:18 Комментарии4
Салах хочет покинуть «Ливерпуль». Назревает большая трансферная ошибка
Сегодня, 19:00Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
СлухиОзил ведёт переговоры о переходе в «Ювентус»
Сегодня, 17:39 Комментарии17
Слухи«Ман Сити» хочет подписать Пуча, «Барса» готова только к арендной сделке
Сегодня, 15:21 Комментарии8
СлухиКутроне может вернуться в «Вулверхэмптон» или перейти в «Сампдорию»
Сегодня, 14:16 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:17
Похоже явно переоцененный игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:22
Нее,незнаю!
астап бендер
астап бендер
сегодня в 18:21
Каким образом в команде Kalsarikannit три игрока Лидс? Для него есть исключения из правил?
Cat01
Cat01
сегодня в 18:18
Будем ждать и смотреть что будет дальше
beefs
beefs
сегодня в 18:11
мечты сбываются, но не всегда...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100