«Ливерпуль» нацелился на подписание нападающего «Арсенала»

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сегодня, 18:10

Нападающий может покинуть «Арсенал».

Как сообщает источник со ссылкой на The Athletic, «Ливерпуль» и ряд клубов Бундеслиги проявляют интерес к молодому форварду. Контракт Балогуна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года, поэтому футболист может вступать в переговоры с другими клубами уже в январе.

В нынешнем сезоне нападающий провёл на поле всего 74 минуты во всех соревнованиях, однако успел отметиться двумя голами и одной результативной передачей в Лиге Европы. Ранее Балогун уже изъявлял желание покинуть «Арсенал».