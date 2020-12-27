Кристиан Гросс возглавил «Шальке»

«Шальке» на своём официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба стал .

Контракт со швейцарским специалистом подписан до конца сезона. Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Йохен Шнайдер обозначил цели для нового наставника команды на оставшуюся часть сезона:

Следующие пять месяцев «Шальке» будут посвящены только тому, чтобы остаться в Бундеслиге. Кристиан Гросс доказал как в Германии [в «Штутгарте»], так и в Англии [в «Тоттенхэме»], что он может успешно справляться с такими сложными задачами.