Кристиан Гросс возглавил «Шальке»

«Шальке» на своём официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба стал Кристиан Гросс.
Контракт со швейцарским специалистом подписан до конца сезона. Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Йохен Шнайдер обозначил цели для нового наставника команды на оставшуюся часть сезона:
Следующие пять месяцев «Шальке» будут посвящены только тому, чтобы остаться в Бундеслиге. Кристиан Гросс доказал как в Германии [в «Штутгарте»], так и в Англии [в «Тоттенхэме»], что он может успешно справляться с такими сложными задачами.