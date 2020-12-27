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Кристиан Гросс возглавил «Шальке»

сегодня, 18:44

«Шальке» на своём официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба стал Кристиан Гросс.

Контракт со швейцарским специалистом подписан до конца сезона. Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Йохен Шнайдер обозначил цели для нового наставника команды на оставшуюся часть сезона:

Следующие пять месяцев «Шальке» будут посвящены только тому, чтобы остаться в Бундеслиге. Кристиан Гросс доказал как в Германии [в «Штутгарте»], так и в Англии [в «Тоттенхэме»], что он может успешно справляться с такими сложными задачами.

Кристиан Гросс возглавил «Шальке»

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Все комментарии
kachan63
kachan63
сегодня в 20:45
Пора пройти обряд очищения второй Бундеслигой, как 30 лет назад.
Cat01
Cat01
сегодня в 19:19
Удачной работы и хороших результатов
ДСА
ДСА
сегодня в 19:16
Тяжкое наследство ему досталось от предыдущего тренера.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:15
Надеюсь он найдёт общий язык с игроками.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 19:09
Может быть, поможет им подняться со дна
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
Это очень хорошо...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:55
Внешне очень похож на физрука-трудовика))
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