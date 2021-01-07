Не только Алли и Эриксен, но и Месси с Рамосом. 7 игроков, которых Почеттино мечтает подписать в ПСЖ

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07 января 2021, 15:40

Не все придут, но их имена заставляют футбольный мир вздрагивать.

Почеттино не сумел вдохновить ПСЖ на победу в своем первом матче — аргентинец стартовал у руля «Парижа» с ничьей против «Сент-Этьена», но это только начало. Самое интересное, конечно, впереди. В первую очередь, это трансферные кампании «Пари Сен-Жермен» под руководством Маурисио, чья репутация должна поспособствовать приходу видных новичков. Почеттино часто называют «Лучшим парнем в футболе», а теперь у него под рукой еще и почти бездонный мешок с деньгами, не то что в «Тоттенхэме». Опасное сочетание, стоит сказать. И каких же игроков Мау попытается привести на «Парк де Пренс»?

Кристиан Эриксен («Интер»; Дания)

Датчанин выглядит легкой мишенью, ведь «Интер» не прочь отпустить футболиста, который угодил в тарелку Конте, а у Почеттино есть набор ключей для настройки Кристиана. Свой лучший футбол в карьере Эриксен показывал в «Тоттенхэме» под руководством аргентинского тренера. Почему бы им снова не объединиться под крышей ПСЖ ? Во всяком случае, к этому все идет. Ускорить этот трансфер должен надвигающийся чемпионат Европы, к которому Кристиан рассчитывает подойти в хорошей форме и заинтересованность «Интера» в Леандро Паредесе — аргентинец может отправиться в обратном направлении и стать частью сделки.

Деле Алли («Тоттенхэм»; Англия)

Еще один бывший подопечный Почеттино, который сейчас очень несчастлив. Деле Алли не будет играть под руководством Жозе Моуриньо, стать изгоем в команде португальца — это навсегда. А вот Маурисио холил и лелеял Алли, да и с трансфером в ПСЖ англичанина связывали еще в ту пору, когда Почеттино работал в Лондоне. Деле очень хочет сыграть на Евро, для этого ему нужна игровая практика. Сложно придумать лучшую терапию, чем объединение с любимым тренером. Напрашивается аренда до конца сезона, хотя «злодей» Моуриньо может наложить вето на трансфер, заботясь о глубине состава.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

В Каталонии Месси и Почеттино по разные стороны баррикад, ведь Маурисио — человек «Эспаньола», однако их связывает «Нюэллс Олд Бойз», а в будущем может объединить ПСЖ . Почеттино возглавляет редкий клуб, который может позволить себе контракт Месси, а для Лео возможность поработать под руководством соотечественника — еще один плюсик в пользу парижского варианта. В Англии недружелюбный климат и жесткий футбол, а тут возможность доминировать в Лиге 1, снова сыграть с Неймаром и тренер, который создаст для Месси царские условия.

Серхио Рамос («Реал»; Испания)

У капитана «Реала», как и у капитана «Барселоны» в конце сезона заканчивается контракт, и уже сейчас Рамос волен выслушивать предложения других клубов, о чем и уведомил Флорентино Переса на последней встрече в субботу. А еще Серхио якобы сказал, что его и Месси ждут в Париже. Обо всем этом Рамос узнал из телефонного разговора с Почеттино, который склонял испанца к переходу в ПСЖ . И, похоже, тренеру удалось впечатлить легенду «Мадрида».

Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина)

Понятно, что ПСЖ не сможет подписать всех и сразу, многие футболисты в этом списке претендуют на одну позицию, но уровень кандидатов говорит сам за себя. Дибалу Почеттино хотел подписать еще в «Тоттенхэм», когда у Пауло начались проблемы в «Ювентусе». Но потом аргентинец выдал отличный сезон под руководством Маурицио Сарри, и в Турине в него снова поверили. Теперь Андреа Пирло больше доверяет Роналду и Морате, хотя Дибала иногда показывает, что достоин большей роли. Чего стоят только его два ассиста в матче с «Миланом». Как бы то ни было, Пауло на радаре у Почеттино.

Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция)

Один из «пунктиков» ПСЖ — иметь в своем составе французских звезд, а тут целый капитан сборной Франции. Льорис на протяжении долгих лет выступает за «Тоттенхэм», где был одним из генералов Почеттино, поэтому не удивительно, что Маурисио лично заинтересован в трансфере опытного вратаря. Казалось бы, нет причин не доверять не менее опытному Кейлору Навасу, но следует учитывать, что Льорис нужен Почеттино не только как вратарь, но и как лидер раздевалки.

Бубакари Сумаре («Лилль»; Франция)