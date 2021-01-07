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Не только Алли и Эриксен, но и Месси с Рамосом. 7 игроков, которых Почеттино мечтает подписать в ПСЖ

07 января 2021, 15:40
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
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Дибала Пауло
Дибала Пауло
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Не все придут, но их имена заставляют футбольный мир вздрагивать.

Почеттино не сумел вдохновить ПСЖ на победу в своем первом матче — аргентинец стартовал у руля «Парижа» с ничьей против «Сент-Этьена», но это только начало. Самое интересное, конечно, впереди. В первую очередь, это трансферные кампании «Пари Сен-Жермен» под руководством Маурисио, чья репутация должна поспособствовать приходу видных новичков. Почеттино часто называют «Лучшим парнем в футболе», а теперь у него под рукой еще и почти бездонный мешок с деньгами, не то что в «Тоттенхэме». Опасное сочетание, стоит сказать. И каких же игроков Мау попытается привести на «Парк де Пренс»?

Кристиан Эриксен («Интер»; Дания)

Датчанин выглядит легкой мишенью, ведь «Интер» не прочь отпустить футболиста, который угодил в тарелку Конте, а у Почеттино есть набор ключей для настройки Кристиана. Свой лучший футбол в карьере Эриксен показывал в «Тоттенхэме» под руководством аргентинского тренера. Почему бы им снова не объединиться под крышей ПСЖ? Во всяком случае, к этому все идет. Ускорить этот трансфер должен надвигающийся чемпионат Европы, к которому Кристиан рассчитывает подойти в хорошей форме и заинтересованность «Интера» в Леандро Паредесе — аргентинец может отправиться в обратном направлении и стать частью сделки.

Деле Алли («Тоттенхэм»; Англия)

Еще один бывший подопечный Почеттино, который сейчас очень несчастлив. Деле Алли не будет играть под руководством Жозе Моуриньо, стать изгоем в команде португальца — это навсегда. А вот Маурисио холил и лелеял Алли, да и с трансфером в ПСЖ англичанина связывали еще в ту пору, когда Почеттино работал в Лондоне. Деле очень хочет сыграть на Евро, для этого ему нужна игровая практика. Сложно придумать лучшую терапию, чем объединение с любимым тренером. Напрашивается аренда до конца сезона, хотя «злодей» Моуриньо может наложить вето на трансфер, заботясь о глубине состава.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

В Каталонии Месси и Почеттино по разные стороны баррикад, ведь Маурисио — человек «Эспаньола», однако их связывает «Нюэллс Олд Бойз», а в будущем может объединить ПСЖ. Почеттино возглавляет редкий клуб, который может позволить себе контракт Месси, а для Лео возможность поработать под руководством соотечественника — еще один плюсик в пользу парижского варианта. В Англии недружелюбный климат и жесткий футбол, а тут возможность доминировать в Лиге 1, снова сыграть с Неймаром и тренер, который создаст для Месси царские условия.

Серхио Рамос («Реал»; Испания)

У капитана «Реала», как и у капитана «Барселоны» в конце сезона заканчивается контракт, и уже сейчас Рамос волен выслушивать предложения других клубов, о чем и уведомил Флорентино Переса на последней встрече в субботу. А еще Серхио якобы сказал, что его и Месси ждут в Париже. Обо всем этом Рамос узнал из телефонного разговора с Почеттино, который склонял испанца к переходу в ПСЖ. И, похоже, тренеру удалось впечатлить легенду «Мадрида».

Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина)

Понятно, что ПСЖ не сможет подписать всех и сразу, многие футболисты в этом списке претендуют на одну позицию, но уровень кандидатов говорит сам за себя. Дибалу Почеттино хотел подписать еще в «Тоттенхэм», когда у Пауло начались проблемы в «Ювентусе». Но потом аргентинец выдал отличный сезон под руководством Маурицио Сарри, и в Турине в него снова поверили. Теперь Андреа Пирло больше доверяет Роналду и Морате, хотя Дибала иногда показывает, что достоин большей роли. Чего стоят только его два ассиста в матче с «Миланом». Как бы то ни было, Пауло на радаре у Почеттино.

Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция)

Один из «пунктиков» ПСЖ — иметь в своем составе французских звезд, а тут целый капитан сборной Франции. Льорис на протяжении долгих лет выступает за «Тоттенхэм», где был одним из генералов Почеттино, поэтому не удивительно, что Маурисио лично заинтересован в трансфере опытного вратаря. Казалось бы, нет причин не доверять не менее опытному Кейлору Навасу, но следует учитывать, что Льорис нужен Почеттино не только как вратарь, но и как лидер раздевалки.

Бубакари Сумаре («Лилль»; Франция)

«Тоттенхэм» Почеттино крепко стоял обеими ногами на земле во многом благодаря работе физически мощных полузащитников. Мусса Сиссоко, Муса Дембеле и Виктор Ваньяма — это сильные в отборе бойцы, обеспечивавшие в команде Почеттино определенную свободу атакующим футболистам. В ПСЖ есть игроки такого типа — Идрисса Гейе и Данило, однако парижане точно будут заинтересованы в подписании Сумаре из «Лилля». Вдобавок к джентльменскому набору опорника Бубакари очень хорош позиционно и обладает качествами глубинного распасовщика. И ему всего 21 год, то есть из парня можно вылепить суперзвезду.

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BDA8181
BDA8181
07 января в 16:47
Вообщем не статья , а мыльный пузырь))
BDA8181
BDA8181
07 января в 16:44, ред.
    Q-J-G
    Q-J-G
    07 января в 16:41
    Не будем забывать тот факт, что Маурисио Почеттино в своей тренерской карьере (январь 2009 год-07.01.2021 год) не выиграл ни единого футбольного трофея... И если будучи тренером Эспаньола, Саутгемптона довольно сложно выиграть футбольный трофей, то с такой командой как Тоттенхэм (май 2014-ноябрь 2019 год) вполне возможно было бы и выиграть, хотя бы один из футбольных трофеев. Поэтому сейчас у него есть уникальная возможность прервать эту печальную для него традицию и доказать в своей новой команде - ПСЖ, что это досадное недоразумение...

    По поводу трансферов, можно и помечтать, или сделать вид, что мечтает... Но мечты, которые самые реальные, это Кристиан Эриксен, Деле Алли, если Моуриньо будет не против... Месси, Рамос, это вряд ли, после выбора нового Президента Барселоны, того Президента, которого пожелает Месси, Месси успокоится и будет продолжать играть за Барселону, как и Серхио Рамос, который пытаясь "выжать" для себя максимум, диктуя условия Президенту Реала, согласится на тот из двух вариантов, которые ему предлагает Флорентино Перес, и закончит свою футбольную карьеру в своей любимой команде - Реал Мадрид под громкие аплодисменты болельщиков Реала и своих фанатов...

    Ну а мы, будем с нетерпением ожидать результат "работы" нового главного тренера ПСЖ-Маурисио Почеттино и "завоевание" его первых футбольных трофеев в его тренерской карьере...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 января в 16:22, ред.
    ну если Пончик хочет поставить крест на своей тренерской работе,то тогда надо подписывать Лео. Конечно для Лиги 1 и самого ПСЖ - это будет усиление и причём даже финансовое и маркетинговое, но нервов потрепет прилично. Представить сложно,как с Месси, Неймаром, Мбаппе и ещё Рамосом - будет справляться Почетино. Может ещё КР7 взять для полного "счастья"?!
    Вместо Месси,лучше бы Кевина ДБ купили.
    shlomo
    shlomo
    07 января в 15:50
    Спасибо за статью....почти два десятилетия назад (26 января 2001 года ) аргентинский центральный защитник Маурисио Почеттино перешел из испанского Эспаньола во французский ПСЖ, где еще не было шейхов и многомиллионных зарплат, но уже тогда присутствовали большие амбиции....увольнение немца Томаса с поста главного тренера мне видится достаточно спорным решением руководства парижан, но это уже произошло, а потому нет смысла обговаривать то, чего не исправишь....что касается этого списка, то мы просто оставим его в уме и посмотрим но все это после зимнего трасфера (а может и летнего)...уже один список Кумана я видел...:))))).....как бы там ни было, но возвращение Маурисио к активной работе выглядит многообещающим не только для Парижан, но и для всего европейского футбола...... Аргентинец действительно является одним из тех тренеров современности, которые способны выстраивать четкую систему, способную впоследствии работать и давать результат на несколько лет вперед.....
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