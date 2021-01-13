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Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с игроками «Спартака»

13 января 2021, 08:45

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», рассказал о взаимодействии с руководством красно-белых.

Федун мог зайти после матча в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов. Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова в «Спартак» из аренды.

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Союзник противников
Союзник противников
13 января в 10:31
Играет так же коряво,как и выражает свои неоригинальные мысли.
cska vperiod
cska vperiod
13 января в 09:14
Подлизывается, чтобы федун его вернул.
mihaluch
mihaluch
13 января в 09:10
Зарема делает деньги а футбол ей побоку.
beefs
beefs
13 января в 09:09
Федун хозяин чай, а кто Зарема...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 08:57
Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался.

Молодец Зарема, классно шифруется. Иначе подарки в Апасности...
КЭТиК
КЭТиК
13 января в 08:56
Человек хочет вернуться обратно, поэтому весьма дипломатичен.
Cat01
Cat01
13 января в 08:49
Видно был в духе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 08:46
Заходил ,молодец!
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