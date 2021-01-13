Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с игроками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», рассказал о взаимодействии с руководством красно-белых.
Федун мог зайти после матча в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов. Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова в «Спартак» из аренды.
Молодец Зарема, классно шифруется. Иначе подарки в Апасности...
Молодец Зарема, классно шифруется. Иначе подарки в Апасности...