Мирзов рассказал, как часто Федун и Салихова общались с игроками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» , выступающий на правах аренды в «Химках», рассказал о взаимодействии с руководством красно-белых.

Федун мог зайти после матча в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов. Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался.