Ловчев: «Промес кого-то порезал? Ну, он столько в России пробыл...»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб вингера «Аякса» .

Промес же не чистый форвард. Его позиция та, куда примеривали Резиуана Мирзова. На ней он будет полезен. Правда, у Промеса контракт с «Аяксом» до 2024 года. Выкупать его вряд ли будут, это большие деньги. Может быть, удастся договориться об аренде?

Промес порезал кого-то в баре? Ну, слушайте, он же в России сколько пробыл, научился не только футболу (смеётся). Нет, он хороший парень. Помню, меня пригласили сделать символический удар по мячу перед матчем «Спартака» на «Открытие Арене». Промес подошёл ко мне, я стою в центре поля. А игроки «Урала» продолжают шаманить в кружке. Говорю ему: «Я тебе сейчас откачу, а ты бей по пустым воротам». Он так засмеялся: «Нет, так нельзя делать». По-русски он уже неплохо понимал.

Если договорятся с «Аяксом», Квинси точно не помешает.