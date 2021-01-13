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Ловчев: «Промес кого-то порезал? Ну, он столько в России пробыл...»

13 января 2021, 07:55

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб вингера «Аякса» Квинси Промеса.

Промес же не чистый форвард. Его позиция та, куда примеривали Резиуана Мирзова. На ней он будет полезен. Правда, у Промеса контракт с «Аяксом» до 2024 года. Выкупать его вряд ли будут, это большие деньги. Может быть, удастся договориться об аренде?

Промес порезал кого-то в баре? Ну, слушайте, он же в России сколько пробыл, научился не только футболу (смеётся). Нет, он хороший парень. Помню, меня пригласили сделать символический удар по мячу перед матчем «Спартака» на «Открытие Арене». Промес подошёл ко мне, я стою в центре поля. А игроки «Урала» продолжают шаманить в кружке. Говорю ему: «Я тебе сейчас откачу, а ты бей по пустым воротам». Он так засмеялся: «Нет, так нельзя делать». По-русски он уже неплохо понимал.

Если договорятся с «Аяксом», Квинси точно не помешает.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
13 января в 21:51
Тогда, если верить Ловчеву, будет резать вдоль и поперёк.
pomor45
pomor45
13 января в 21:49
Ловчев для красного словца и родину не гнушается замарать.
Suinsi
Suinsi
13 января в 11:05, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 января в 10:29
    Квинси,третьим будешь???
    STVA 1
    STVA 1 ответ Project Pandora (раскрыть)
    13 января в 10:17
    А Промес то где порезал извиняюсь!Везде г-вна хватает)
    STVA 1
    STVA 1 ответ Project Pandora (раскрыть)
    13 января в 10:16
    Ну ну! Типа там праведники!
    Project Pandora
    Project Pandora ответ STVA 1 (раскрыть)
    13 января в 10:01
    Представляешь, нет.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    13 января в 09:45
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский ответ Али Самаркандский (раскрыть)
      13 января в 08:49
      Извиняюсь, вариант.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      13 января в 08:49, ред.
      Не самый худший вариант.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      13 января в 08:44
      В России на стакан посадили, вот и стало башню периодически срывать
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      13 января в 08:12
      Хотелось бы послушать самого Промеса. А то все кому не лень его в Спартак сватают , а Промес про это и не знает наверное.
      STVA 1
      STVA 1
      13 января в 08:11
      Ну да))) А в Голландии не режут как травы обдолбаются!
      LOpp
      LOpp
      13 января в 08:10, ред.
      Ловчев: "Промес кого-то порезал?"
      Промес: "Я крут!"
      Кокорин: "Шел бы ты отсюда"
      Широков: "Шли бы вы все отсюда"
      mihaluch
      mihaluch
      13 января в 08:10
      Промес явно не паинька.
      cska vperiod
      cska vperiod
      13 января в 08:03
      Ого, жеа отошёл от праздников.
      SHMEL
      SHMEL
      13 января в 08:01
      Давайте всех уголовников в спартак, отсидится, потом обратно в европу.
      ДАША Д
      ДАША Д
      13 января в 07:56
      Он еще российское гражданство примет.
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