Мирзов: «В „Спартак“ два раза не зовут»

Полузащитник «Химок» рассказал о времени, которое он провел в «Спартаке». Контракт игрока принадлежит москвичам, за подмосковный клуб он выступает на правах аренды.

После успешного сезона с тульским «Арсеналом», когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в «Спартак». Были и другие предложения, но я долго не думал: в «Спартак» два раза не зовут.

Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.

Пришёл в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить. Я всё видел и всё понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжёлый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается.