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Мирзов: «В „Спартак“ два раза не зовут»

12 января 2021, 23:33

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о времени, которое он провел в «Спартаке». Контракт игрока принадлежит москвичам, за подмосковный клуб он выступает на правах аренды.

После успешного сезона с тульским «Арсеналом», когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в «Спартак». Были и другие предложения, но я долго не думал: в «Спартак» два раза не зовут.

Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.

Пришёл в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить. Я всё видел и всё понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжёлый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:44
горькая неудача
Союзник противников
Союзник противников
13 января в 10:30
...только никто не знает,плюс это ,или минус? Необходимого тебе специалиста и три раза можно пригласить,пока своего не добьёшься.
cska1948
cska1948
13 января в 09:32
Мирзов: «В „Спартак“ два раза не зовут»
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Как это не зовут? А Промес!
ABir
ABir
13 января в 06:00
Про два раза это Мирзов точно подметил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 01:13
Ага, не зовут дважды.
За редким искоючением.
Перечислять долго и лениво...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 00:46
Парню пора определиться с командой, пора оценить реально свои возможности и найти нужную ему команду. Пора уже прекратить эти мытарства с арендами и твердо осесть в какой то команде. Парень очень техничный , но в то же время злостный индивидуалист, пока всех кто находится на его пути не обыграет , мяч не отдаст. Чем то напоминает армейского Эджуки и раннего Кварацхелию. Футбол игра командная , тут надо не только о своих обводках думать, надо играть на команду, а Резиуан этим сильно грешит. Парню в июне 28 стукнет , а определенности с будущем пока нет. Следим за развитием событий и дальнейшей судьбой Резиуана.
Всем здоровья.
makkie
makkie
12 января в 23:59
За покупку Мирзова стоит сказать "спасибо" Олегу Кононову.
Сам он непонятно где сейчас, зато Резиуан до сих пор в Спартаке.

Пусть хорошо играет за Химки, чтобы они его выкупили по итогу - там нужнее!
Cat01
Cat01
12 января в 23:56
Так оно и есть!
25процентный клоун
25процентный клоун
12 января в 23:56
Эрик Хаген : в зенит два раза не зовут
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mihaluch (раскрыть)
12 января в 23:49
А Кокорину повезло, вот ведь магия рпл. Но в жизни так всегда, много таких примеров видел
25процентный клоун
25процентный клоун
12 января в 23:47
А кто тебя брат поддерживал всегда? Маловар, и буду, а в сборную ты и так попадешь, не связывайся с Тедеско, мой тебе совет. Жди когда тактика правильного возьмут
Я на стреме
Я на стреме
12 января в 23:40, ред.
в твоём случаи правильней - "в Спартак два раза не войдёшь"
mihaluch
mihaluch
12 января в 23:39
Да не повезло ему со Спартаком.
Little Caprice
Little Caprice
12 января в 23:35
Нынешний Спартак и 4, и 5 раз позовёт. И ещё будет 10 лет сидеть ждать, если что. 1 раз только 20-30 лет назад звали.
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