ГлавнаяНовости

Месси принял решение, что начнёт финал Суперкубка Испании с первых минут

17 января 2021, 14:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикЗакончился в доп. время

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси примет участие в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао, который состоится сегодня.

Аргентинец пропускал полуфинальную встречу против «Реала Сосьедад» из-за повреждения, однако вчера тренировался в общей группе.

Журналист Cadena SER Адриа Альбетс сообщает, что Месси выйдет в стартовом составе сегодняшнего матча против «Атлетика». Несмотря на риск усугубить травму, Лионель принял такое решение.

Все новости
Рамос с большой долей вероятности пропустит матч с «Леванте»
Вчера, 17:11 Комментарии9
Кьер и Браим Диас пропустят матч против «Болоньи»
27 января Комментарии5
Беннасер приступил к тренировкам в общей группе «Милана»
27 января Комментарии3
Кьер получил травму в матче с «Интером»
27 января Комментарии5
ОфициальноАлекс Сандро вылечился от коронавируса
26 января Комментарии3
ОфициальноНачо заразился коронавирусом
26 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 22:55
итак, это была ошибка
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
18 января в 08:30
Для Месси тоже нет авторитетов?
амурец
амурец
18 января в 02:40
это была ошибка Кумана ставить на финальный матч Месси, как он отличился все видели
edubokom
edubokom
17 января в 22:40
Ну юве к этой теме вообще боком. А Месси журналюги уж совсем смешным выставляют. Ну хотя бы название статьи другое было, а про остальное вообще молчу
Dima salev
Dima salev
17 января в 21:19, ред.
Без Месси финал выглядет как будто играет рубин и динамо
goalaktika
goalaktika
17 января в 21:15
Месси решил, Куман согласился)
abramjan
abramjan
17 января в 20:45
Вот это новость)..и кто нарцисс после этого?)...решает он выходить или нет и с какой минуты!!...ахахааааа...это клуб терпимости какой то..)
AgamagA..
AgamagA.. ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 20:22
Это Сарри мог заменить нарцисса несколько матчей подряд, и правильно делал, он не отрабатывал в обороне.
Поэтому мужика убрали, надо ведь угодить истеричке.
Пригласили более ручного и молодого Пирло для которого не "существует" авторитетов.))
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 20:01
Вообще по... Ухахахахаха
А Бонучи Пирло считает одним из лучших защитников в Мире и х.. его посадит на скамейку, пусть хоть сколько косячит. Ухахахахахахаха
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 19:54
Да, да , да. Ухахахахаха.
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 19:44
Чего же он тогда Роналду не заменил на Сан Сиро? Который провёл просто убогейший матч. И он его никогда не заменит, т.к. для руководства не будет вопроса кто важнее Пирло или португалец. Сразу пинок под зад обладателю ЛЧ в составе Милана. А ещё как бы не играл убогий Боннучи он и его не заменит, даже если будут варианты.
AgamagA..
AgamagA..
17 января в 19:17
Месси рвётся в бой! Поможет Куману добыть первый титул.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 19:15
Можно подумать Пирловка пойдёт против желания Нарцисса. Захочет сыграет, если нет, то симулировав травму сбежит в Португалию к мамаше своей)))
abramjan
abramjan
17 января в 19:06
Оооо....вот это новость...тренер в Барселоне ничего не решает)....и потом кто то виноват но не саматропинщик
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ An Jo (раскрыть)
17 января в 18:14
а говорят,что Лео бесхарактерный. Со следующего сезона Месси останется в Барсе,лишь в том случае,если он ещё будет решать,каким составом играть его соперникам,иначе уйдёт из Лолиги.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 января в 18:12
Роналд Куман и весь тренерский и медицинский штабы полностью поддержали Лео в его боевых качествах,а будущие претенденты на пост президента, отметили что настоящая Легенда Клуба, согласен добыть трофей,даже в ущерб своему здоровью,даже до конца не залечившись ведёт своих друзей к очередным титулам.
Андрей Куприянов
Андрей Куприянов ответ Королевский Реал (раскрыть)
17 января в 17:53
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 января в 16:21
    Уже за тренера решает
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    17 января в 16:13
    Если сможет пусть играет
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    17 января в 16:12
    проваливается он, а все шишки леетят на тренера и президента, идеальная схема.
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    17 января в 16:10
    Специально, если провалит встречу, отмазка готова, мол травма и типо жертвуя собой вышел ради команды.
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    17 января в 15:50
    Вполне обычное дело. Месси сообщил Куману, что готов сыграть в этой игре.
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    17 января в 15:35
    Там походу только Месси всё решает
    Шишанутый
    Шишанутый
    17 января в 15:34
    Кто то еще сомневается что в Барселоне состав на матч определяет Месська а тренер там фиктивная фигура?
    berda2003
    berda2003
    17 января в 15:25
    герой! принял решение и послал всех на х...р.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 января в 14:51
    Теперь Месси принимает решения, а не тренер...
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 января в 14:51
    зря он так))) могли ведь и победить)))
    An Jo
    An Jo
    17 января в 14:44
    Месси походу там все решения принимает.
    Илья85
    Илья85 ответ DEIVID_1 (раскрыть)
    17 января в 14:43
    Для барсы это полезно ,хотя бы наигрывать будут какие-то идеи Кумана ,а то пол года прошло ,так и не понятно во что хочет играть Куман с этим составом .
    Faustello
    Faustello ответ Брулин (раскрыть)
    17 января в 14:42
    Гном наверное и не знает что у них тренер есть)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100