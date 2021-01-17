Месси принял решение, что начнёт финал Суперкубка Испании с первых минут

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси примет участие в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао, который состоится сегодня.
Аргентинец пропускал полуфинальную встречу против «Реала Сосьедад» из-за повреждения, однако вчера тренировался в общей группе.
Журналист Cadena SER Адриа Альбетс сообщает, что Месси выйдет в стартовом составе сегодняшнего матча против «Атлетика». Несмотря на риск усугубить травму, Лионель принял такое решение.
Поэтому мужика убрали, надо ведь угодить истеричке.
Пригласили более ручного и молодого Пирло для которого не "существует" авторитетов.))
Поэтому мужика убрали, надо ведь угодить истеричке.
Пригласили более ручного и молодого Пирло для которого не "существует" авторитетов.))
А Бонучи Пирло считает одним из лучших защитников в Мире и х.. его посадит на скамейку, пусть хоть сколько косячит. Ухахахахахахаха
А Бонучи Пирло считает одним из лучших защитников в Мире и х.. его посадит на скамейку, пусть хоть сколько косячит. Ухахахахахахаха