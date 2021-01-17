Месси принял решение, что начнёт финал Суперкубка Испании с первых минут

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17 января 2021, 14:21

Нападающий «Барселоны» примет участие в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао, который состоится сегодня.

Аргентинец пропускал полуфинальную встречу против «Реала Сосьедад» из-за повреждения, однако вчера тренировался в общей группе.

Журналист Cadena SER Адриа Альбетс сообщает, что Месси выйдет в стартовом составе сегодняшнего матча против «Атлетика». Несмотря на риск усугубить травму, Лионель принял такое решение.