Рахимич: «Я рад, что Крамаренко вернулся в ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал назначение на пост тренера вратарей московской команды.

Я рад, что Крамаренко вернулся в ЦСКА ! Дима — хороший человек и большой профессионал. Думаю, все так и осталось. Он поможет вратарям ЦСКА остаться на высоком уровне. А сборная Азербайджана мешать не будет. Если есть договор, то почему нет?

Все были в хороших отношениях с Акинфеевым, в том числе и он. Акинфеев — хороший человек, с ним легко найти общий язык. Очень хорошо, когда люди уже знают друг друга.