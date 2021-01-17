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Рахимич: «Я рад, что Крамаренко вернулся в ЦСКА»

17 января 2021, 15:29

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей московской команды.

Я рад, что Крамаренко вернулся в ЦСКА! Дима — хороший человек и большой профессионал. Думаю, все так и осталось. Он поможет вратарям ЦСКА остаться на высоком уровне. А сборная Азербайджана мешать не будет. Если есть договор, то почему нет?

Все были в хороших отношениях с Акинфеевым, в том числе и он. Акинфеев — хороший человек, с ним легко найти общий язык. Очень хорошо, когда люди уже знают друг друга.

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112910415
112910415
25 января в 18:06
порадуемся вместе, коли так
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 января в 18:06, ред.
Лишь бы на благо клуба.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 января в 18:04
На счёт Крамаренко не знаю, а вот об уходе Онопко и Овчинникова ,Игорь отозвался отрицательно, и это факт.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 января в 18:04
Раз возмущение Игоря никто не опроверг , значит так оно и было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 января в 17:10
А какова достоверность инфы о том, что тренером вратарей хотели сделать белоруса? Я лично в этом серьезно сомневаюсь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
17 января в 16:40
Это неправда. Игорь даже рассказал как в 2003 г, когда он только начал попадать в заявку основы, Дима еще играл за ЦСКА и помогал ему во всем. Так что очень удачный выбор. Человек играл за ЦСКА , теперь будет тренером. Хорошо!!!
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 16:34
Время покажет.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 16:33
время покажет а мы будем наблюдать))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 января в 15:59
А Акинфеев вроде бы не очень рад такой смене тренеров.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 15:58
Радует, что на поводу у Витька не пошли и не пригласили его земляков, которых никто знать не знает.
Ironigor
Ironigor
17 января в 15:31
Удачи в ЦСКА.
vas197474
vas197474
17 января в 15:30, ред.
Наполи красави
oFANATo
oFANATo
17 января в 15:30
Это хорошо....пригодится в ЦСКА
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