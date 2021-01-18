Манджукич проходит медицинское обследование для «Милана»

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18 января 2021, 12:12

Нападающий прибыл в Милан для прохождения медобследования.

Футболист прибыл в миланскую клинику Ла Мадоннина сегодня в 10:00 (по МСК). Ожидается, что Манджукич подпишет контракт с «россонери» до конца сезона с опцией продления ещё на один год. Если «Милан» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, соглашение форварда будет продлено автоматически.