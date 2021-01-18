Манджукич проходит медицинское обследование для «Милана»

Нападающий Марио Манджукич прибыл в Милан для прохождения медобследования.
Футболист прибыл в миланскую клинику Ла Мадоннина сегодня в 10:00 (по МСК). Ожидается, что Манджукич подпишет контракт с «россонери» до конца сезона с опцией продления ещё на один год. Если «Милан» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, соглашение форварда будет продлено автоматически.
#Milan, #Mandzukic arrivato alla Madonnina per le visite mediche pic.twitter.com/KGAVUwx4af— calciomercato.com (@cmdotcom) January 18, 2021