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Манджукич проходит медицинское обследование для «Милана»

18 января 2021, 12:12

Нападающий Марио Манджукич прибыл в Милан для прохождения медобследования.

Футболист прибыл в миланскую клинику Ла Мадоннина сегодня в 10:00 (по МСК). Ожидается, что Манджукич подпишет контракт с «россонери» до конца сезона с опцией продления ещё на один год. Если «Милан» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, соглашение форварда будет продлено автоматически.

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Все комментарии
Bavaria_N
Bavaria_N ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
18 января в 20:08
Ибра будет на подтанцовке у Манджукича...хорват играл в великой Баварии, в истории Милана никогда не было нападающего такого уровня
Мысыктар
Мысыктар
18 января в 15:02
очень хорошо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 января в 13:47
Это хорошее усиление.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
18 января в 13:18
Могут не поладить с Иброй.
ДСА
ДСА
18 января в 13:10
Милан берет его, потому что даром.
cska vperiod
cska vperiod
18 января в 12:21
Хорошее будет приобретение для Милана на некоторое время.
sihafazatron
sihafazatron
18 января в 12:14
Легенда локо))
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