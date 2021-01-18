ПСЖ на этой неделе сделает ещё одно предложение по трансферу Алли

1610960490

18 января 2021, 12:01

ПСЖ продолжает попытки подписать полузащитника «Тоттенхэма» .

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что парижане на этой неделе сделают новое предложение по трансферу футболиста. Алли решительно настроен покинуть лондонский клуб, однако окончательное решение будет принимать владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви.