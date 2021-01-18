ПСЖ на этой неделе сделает ещё одно предложение по трансферу Алли

ПСЖ продолжает попытки подписать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что парижане на этой неделе сделают новое предложение по трансферу футболиста. Алли решительно настроен покинуть лондонский клуб, однако окончательное решение будет принимать владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви.
- ПСЖ сможет усилить центр поля, где Вератти единственный креативный игрок, но он ещё и отбирать мяч должен. Усиление не помешает.
- Тоттенхем получит деньги на удовлетворение будущих "хотелок" Моуриньо и усиление состава.
- Деле Алли получит возможность развиваться в новом клубе и чемпионате, под руководством уже знакомого тренера, и стабильно выступать в ЛЧ
- ПСЖ сможет усилить центр поля, где Вератти единственный креативный игрок, но он ещё и отбирать мяч должен. Усиление не помешает.
- Тоттенхем получит деньги на удовлетворение будущих "хотелок" Моуриньо и усиление состава.
- Деле Алли получит возможность развиваться в новом клубе и чемпионате, под руководством уже знакомого тренера, и стабильно выступать в ЛЧ