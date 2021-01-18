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ПСЖ на этой неделе сделает ещё одно предложение по трансферу Алли

18 января 2021, 12:01

ПСЖ продолжает попытки подписать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что парижане на этой неделе сделают новое предложение по трансферу футболиста. Алли решительно настроен покинуть лондонский клуб, однако окончательное решение будет принимать владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
18 января в 22:23
Ещё с годик Маврик его помаринует на лавке и будет второй Эриксон. Надо однозначно продавать,у аргентинца есть ключи к этому сейфу.
shlifen
shlifen
18 января в 16:19
Прогресс Алли в Тоттенхеме давно остановился, в прошлом сезоне мы лишь снова видели проблески "того самого Алли" которого считали одним из талантливейших английских игроков своего поколения... Сейчас же понятно, что Моуриньо он не нужен, и в команде просто в роли "лишнего звена". Поэтому если ПСЖ предложит хорошую сумму за трансфер, то от такого перехода выиграют все:
- ПСЖ сможет усилить центр поля, где Вератти единственный креативный игрок, но он ещё и отбирать мяч должен. Усиление не помешает.
- Тоттенхем получит деньги на удовлетворение будущих "хотелок" Моуриньо и усиление состава.
- Деле Алли получит возможность развиваться в новом клубе и чемпионате, под руководством уже знакомого тренера, и стабильно выступать в ЛЧ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 января в 12:23
Из ТТХ Алли нужно уходить - у "Самовлюбленного" скоро истерика будет.
STVA 1
STVA 1
18 января в 12:21
Да отпустите его уже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 12:08
Значит, очень нужен...
Alex12357
Alex12357
18 января в 12:06
Да ,в середину Алли бы очень подошёл и усилил бы ПСЖ ,желаю чтобы переход произошёл.
drug01
drug01
18 января в 12:02
Желаем удачи и здоровья
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