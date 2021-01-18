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Сёмин — о реформе РПЛ: «Мы должны следовать примеру топ-чемпионатов»

вчера, 16:47

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном изменении формата РПЛ.

Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты. В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше своё хозяйство!

У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать. Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Никто! Мы потеряем всё, что завоевали.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:09
В Германии, Англии и Испании клубы тоже содержатся на бюджетные деньги? Какой смысл в этих сравнениях?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:44
Зачем какие-то эксперименты, нужно просто грамотно отладить существующую систему.
Составить умный календарь, научить судей не косячить, урезать зряплату паспортистам (не легам, иначе путних не заманить). Тогда будет борьба за место в составе, а желающие подзаработать россияне поедут в ТОП чемпионаты, где придётся впахивать. Это пойдёт на пользу и сборной и всему российскому футболу...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:38
Палыч знает о чем говорит.
Байкал-38
Байкал-38 ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
вчера в 18:18
Просто я хочу сказать, что у нас кроме Газпрома есть другие корпорации, олигархи, которых и надо завлекать, что вы в этот Газпром вцепились то?! Это уже работа РФС.
Надо не только спонсоров, хозяев клубов находить, надо ещё и подход к футболу менять. У нас сейчас делают всё в угоду богатых, а остальные страдают. Взять тот же лимит, его надо не убирать, а ужесточать. Причём лимит должен быть как в АПЛ ( три на поле с определённым количеством игр в % за сборную) вот тогда и молодёжь наша подтягиваться будет и ценник на них упадёт, да и уезжать охотнее будут.
Я лично против такой схемы, это ещё больше убьёт наш футбол.
sv_1969
sv_1969 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 18:16
Я спорить не буду... Думайте как вам угодно... Уже на перестроили.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:03
зачем нам подражание))) итак подражая играем зимой летом перерыв))))))))
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:57
Какая разница для Газпрома, Ротора и Мордовии, что я буду здесь кричать или на другом футбольном ресурсе?
Байкал-38
Байкал-38 ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
А потом Зенит выиграет у Ротора с Мордовией и ты первым будешь кричать, что они деньги отрабатывают газпромовские.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 17:53
Новое тоже должно быть с умом, а порой старое вечное лучше всего нового.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:44, ред.
Нужно,чтобы ВВП каждому миллиардеру на день рождения подарил на содержание по одному клубу и все,все клубы будут частные и счастливые.Другого варианта в России нет,хотя можно придумывать варианты,но без финансовой составляющей,все они обречены на провал.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
вчера в 17:43
Пускай Газпром финансирует команды у которых были построены стадионы к ЧМ - 18. Денег много, можно и Ротор с Мордовией финансово поддержать. А Зенит сам справится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:20
Юрчик настоящий мужчина, знает в футболе больше чем эти рефераты ченуши !!! Всё правильно сказано.
beefs
beefs
вчера в 17:14
Зато не будет плачущий Тамбовов, а вообще-то лучше всего навели бы порядок в судейство...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:13
Если Сёмина послушать, надо все оставить, как было в 70 годы. Желательно, и с СССР.
sv_1969
sv_1969 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 17:12
А разве надо? Чтобы убить совсем наш футбол, осталось чуть чуть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:10
Палыча в цвет сказал. Уж итак не смотрю наше убож-во. А тут ещё всякие эксперименты. Уже наэксперементировали с лимитом.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 17:09
Кто-то ждал от него другого?
Человек-консерватор. Против всего нового.
Introvert
Introvert
вчера в 17:09
Мы пойдём другим путём.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:08
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 17:02
    Всё верно, не сомневался в Сёмине, мужик мужиком! Молодец, Палыч.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:01
    А мы идём вслед за Украиной.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 16:55
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 16:54
      Сёмин как всегда прав.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 16:53
      Хоть один умное сказал
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