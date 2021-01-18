Сёмин — о реформе РПЛ: «Мы должны следовать примеру топ-чемпионатов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном изменении формата РПЛ.
Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты. В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше своё хозяйство!
У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать. Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Никто! Мы потеряем всё, что завоевали.
Составить умный календарь, научить судей не косячить, урезать зряплату паспортистам (не легам, иначе путних не заманить). Тогда будет борьба за место в составе, а желающие подзаработать россияне поедут в ТОП чемпионаты, где придётся впахивать. Это пойдёт на пользу и сборной и всему российскому футболу...
Составить умный календарь, научить судей не косячить, урезать зряплату паспортистам (не легам, иначе путних не заманить). Тогда будет борьба за место в составе, а желающие подзаработать россияне поедут в ТОП чемпионаты, где придётся впахивать. Это пойдёт на пользу и сборной и всему российскому футболу...
Надо не только спонсоров, хозяев клубов находить, надо ещё и подход к футболу менять. У нас сейчас делают всё в угоду богатых, а остальные страдают. Взять тот же лимит, его надо не убирать, а ужесточать. Причём лимит должен быть как в АПЛ ( три на поле с определённым количеством игр в % за сборную) вот тогда и молодёжь наша подтягиваться будет и ценник на них упадёт, да и уезжать охотнее будут.
Я лично против такой схемы, это ещё больше убьёт наш футбол.
Надо не только спонсоров, хозяев клубов находить, надо ещё и подход к футболу менять. У нас сейчас делают всё в угоду богатых, а остальные страдают. Взять тот же лимит, его надо не убирать, а ужесточать. Причём лимит должен быть как в АПЛ ( три на поле с определённым количеством игр в % за сборную) вот тогда и молодёжь наша подтягиваться будет и ценник на них упадёт, да и уезжать охотнее будут.
Я лично против такой схемы, это ещё больше убьёт наш футбол.
Человек-консерватор. Против всего нового.
Человек-консерватор. Против всего нового.