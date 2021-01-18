Сёмин — о реформе РПЛ: «Мы должны следовать примеру топ-чемпионатов»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о возможном изменении формата РПЛ .

Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты. В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше своё хозяйство!