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Боярский: «Коронавирус ни на Дзюбу, ни на Лунева не повлияет»

сегодня, 14:23

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о заражении коронавирусом нападающего Артема Дзюбы и голкипера Андрея Лунева.

Оба футболиста достаточно молодые парни и, я уверен, они справятся с этой болезнью. Если уж говорить про Дзюбу, то он во всех случаях победитель — победит и этот недуг. Что касается его поведенческих инициатив, то это его личные дела. Я в них не лезу и другим не советую. Желаю скорее им поправиться. С нетерпением уже ждем февраля, чтобы оценить спортивную форму ребят, но, я думаю, что этот вирус ни на Дзюбу, ни на Лунева в спортивном плане не повлияет.

Болеют все, не только спортсмены. Сейчас мы понемногу начали с этим справляться. Выздоровевших людей гораздо больше, чем заболевших на сегодняшний момент. Я уже сделал прививку и себе, и сыну. Так что, как только появится возможность прийти на стадион, — я буду сидеть в первых рядах.

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Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:09
Деревья коронавирусом не болеют.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:55
Да уж...Как писал некий безвестный патриотичный пиит в недавнем прошлом(при нашествии предыдущей "смертельной угрозы человечеству"):
"Ведь не зря ледовитый торос
упирается в русскую карту,
одинаково страшен мороз
и для СПИДа,и для Бонапарта!".
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:50
Шляпа всё знает))
за
за
сегодня в 14:28
Только на потенцию Дзюбы повлияет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:27
Я рад за них...
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