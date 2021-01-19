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Боярский признался, что хотел бы видеть Кокорина в «Зените»

сегодня, 14:19

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Александра Кокорина в петербургскую команду.

Это вопрос к тренеру и руководству клуба. Если бы от меня что-либо зависело, то я был бы за. Александр — очень полезный и хороший игрок. Он бы неплохо вписался в атакующую линию команды, класс у него есть. Однако не мне это решать. Тут есть вопросы дипломатического характера, которыми должны заниматься компетентные в этом люди.

Ранее ходили слухи, что к Кокорину проявляют интерес клубы из MLS.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:46, ред.
Какой артист не желает видеть в своём окружении "артиста"? Любой желает...
А так уже нереально;сегодня Миллер ужакой крутился у Путина,выпрашивая погашение убытков у императора республики,но только пока заслужил порицание за снижение темпов газификации родной страны.
А между тем уже на международной бирже представители ГАзпрома предупредили акционеров о возможной приостановке реализации СП-2,а то и закрытии,из-за санкций.Какой Кокорин,стОящий "Зениту" в четверть этого завершения проекта!?
за
за
сегодня в 14:46
долго Боярского пытали?
qkfh3cu9ge8n
qkfh3cu9ge8n
сегодня в 14:39
А еще в чем признался Михаил........).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:36
Интересное слово "признался"...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:24
Боярского на соккере стало очень много. А главное - кто вообще задает ему вопросы про футбол? Неужели у него каждую неделю берут интервью ?
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