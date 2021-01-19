Боярский признался, что хотел бы видеть Кокорина в «Зените»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» в петербургскую команду.

Это вопрос к тренеру и руководству клуба. Если бы от меня что-либо зависело, то я был бы за. Александр — очень полезный и хороший игрок. Он бы неплохо вписался в атакующую линию команды, класс у него есть. Однако не мне это решать. Тут есть вопросы дипломатического характера, которыми должны заниматься компетентные в этом люди.