Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Александра Кокорина в петербургскую команду.
Это вопрос к тренеру и руководству клуба. Если бы от меня что-либо зависело, то я был бы за. Александр — очень полезный и хороший игрок. Он бы неплохо вписался в атакующую линию команды, класс у него есть. Однако не мне это решать. Тут есть вопросы дипломатического характера, которыми должны заниматься компетентные в этом люди.
Ранее ходили слухи, что к Кокорину проявляют интерес клубы из MLS.
А так уже нереально;сегодня Миллер ужакой крутился у Путина,выпрашивая погашение убытков у императора республики,но только пока заслужил порицание за снижение темпов газификации родной страны.
А между тем уже на международной бирже представители ГАзпрома предупредили акционеров о возможной приостановке реализации СП-2,а то и закрытии,из-за санкций.Какой Кокорин,стОящий "Зениту" в четверть этого завершения проекта!?
А так уже нереально;сегодня Миллер ужакой крутился у Путина,выпрашивая погашение убытков у императора республики,но только пока заслужил порицание за снижение темпов газификации родной страны.
А между тем уже на международной бирже представители ГАзпрома предупредили акционеров о возможной приостановке реализации СП-2,а то и закрытии,из-за санкций.Какой Кокорин,стОящий "Зениту" в четверть этого завершения проекта!?